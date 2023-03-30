Россельхозбанк: объёмы потребления сыра и сливочного масла увеличатся на 3%

30.03.2023 18:24 Читали 79

В связи с ростом производства молока будут увеличиваться объемы его переработки и потребления других молочных продуктов — сыра и сливочного масла. Об этом заявил Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка на отраслевом форуме по направлению "Молоко и молочные продукты в сегменте малого бизнеса", проведенном в ходе реализации проекта "Школа бизнеса для малых форм хозяйствования".

Производство товарного молока в РФ в 2023 году может вырасти на 3%, до 25,5 млн тонн, сообщается в презентации Национального союза молока (Союзмолоко) на отраслевой сессии, проведенной Россельхозбанком 29 марта 2023 года. Помимо увеличения производства продолжается изменение структуры рынка: растет объем молока, произведенного в сельскохозяйственных организациях и КФХ.

По мнению экспертов Россельхозбанка, с ростом производства молока вырастет потребление продуктов переработки: сыра и сливочного масла. Потребление сыра,

как ожидается, вырастет с текущих 7 кг на душу населения до 7,21 кг.

Сливочного масла — с 2,8 кг до 2,9 кг на человека по итогам 2023 года и, с учетом активного наращивания производства, в ближайшие годы может достичь 3 кг на душу населения.

"Ключом к новому балансу на рынке может стать рост объемов переработки молока в продукты с более длинным сроком годности: сухое молоко, сыры, сливочное масло. Фермерские продукты — это динамично растущий сегмент рынка. Свежее натуральное молоко, сметана, творог или крафтовые сыры сейчас востребованы, и люди готовы за них платить. Более того, определенный интерес представляют гибридные хозяйства: например, ферма с опцией агротуризма, или ферма и ресторан с едой из продуктов местного производства. В среднесрочной перспективе (1-2 года) прогнозы вполне неплохие", — отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

В 2022 году основным молочным товаром, экспортируемым Россией за рубеж, стал сыр: доля в общем экспортном товарообороте в стоимостном выражении составила около 32%. За 10 лет (с 2012 года) объем экспорта сыра вырос в 2,5 раза, при этом более половины всего физического объема экспорта идет в Казахстан, около 13% в Беларусь и 10% в Узбекистан (экспорт в эту страну вырос за год на 33,7%). Всего Россия поставляет сыры более чем в 35 стран, в том числе в такие страны дальнего зарубежья, как Китай и Монголия.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Школа бизнеса для МФХ — это проект Россельхозбанка, включающий в себя комплекс мероприятий по финансовым и юридическим вопросам ведения бизнеса субъектами малых форм хозяйствования: образовательные вебинары, офлайн-мероприятия для представителей отрасли, выпуск электронного журнала "Дайджест грамотности для фермера" и учебного пособия для бизнеса. Первая часть учебного пособия "Фермерство для начинающих" вышла в 2022 году.