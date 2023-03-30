16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Россельхозбанк: объёмы потребления сыра и сливочного масла увеличатся на 3%

Читали 79

В связи с ростом производства молока будут увеличиваться объемы его переработки и потребления других молочных продуктов — сыра и сливочного масла. Об этом заявил Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка на отраслевом форуме по направлению "Молоко и молочные продукты в сегменте малого бизнеса", проведенном в ходе реализации проекта "Школа бизнеса для малых форм хозяйствования".

Производство товарного молока в РФ в 2023 году может вырасти на 3%, до 25,5 млн тонн, сообщается в презентации Национального союза молока (Союзмолоко) на отраслевой сессии, проведенной Россельхозбанком 29 марта 2023 года. Помимо увеличения производства продолжается изменение структуры рынка: растет объем молока, произведенного в сельскохозяйственных организациях и КФХ.

По мнению экспертов Россельхозбанка, с ростом производства молока вырастет потребление продуктов переработки: сыра и сливочного масла. Потребление сыра,
как ожидается, вырастет с текущих 7 кг на душу населения до 7,21 кг.
Сливочного масла — с 2,8 кг до 2,9 кг на человека по итогам 2023 года и, с учетом активного наращивания производства, в ближайшие годы может достичь 3 кг на душу населения.

"Ключом к новому балансу на рынке может стать рост объемов переработки молока в продукты с более длинным сроком годности: сухое молоко, сыры, сливочное масло. Фермерские продукты — это динамично растущий сегмент рынка. Свежее натуральное молоко, сметана, творог или крафтовые сыры сейчас востребованы, и люди готовы за них платить. Более того, определенный интерес представляют гибридные хозяйства: например, ферма с опцией агротуризма, или ферма и ресторан с едой из продуктов местного производства. В среднесрочной перспективе (1-2 года) прогнозы вполне неплохие", — отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

В 2022 году основным молочным товаром, экспортируемым Россией за рубеж, стал сыр: доля в общем экспортном товарообороте в стоимостном выражении составила около 32%. За 10 лет (с 2012 года) объем экспорта сыра вырос в 2,5 раза, при этом более половины всего физического объема экспорта идет в Казахстан, около 13% в Беларусь и 10% в Узбекистан (экспорт в эту страну вырос за год на 33,7%). Всего Россия поставляет сыры более чем в 35 стран, в том числе в такие страны дальнего зарубежья, как Китай и Монголия.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Школа бизнеса для МФХ — это проект Россельхозбанка, включающий в себя комплекс мероприятий по финансовым и юридическим вопросам ведения бизнеса субъектами малых форм хозяйствования: образовательные вебинары, офлайн-мероприятия для представителей отрасли, выпуск электронного журнала "Дайджест грамотности для фермера" и учебного пособия для бизнеса. Первая часть учебного пособия "Фермерство для начинающих" вышла в 2022 году.

Версия для печати

Новости

Назад. 30 марта 2023 Вперед.
Россельхозбанк: объёмы потребления сыра и сливочного масла увеличатся на 3%
Терапевт ВСК перечислила опасные симптомы весеннего обострения хронических заболеваний
Богатые снова плачут: Wink в апреле покажет ремейк сериального хита, военное кино и семейные истории
Самые часто болеющие женщины проживают на "серой ветке", мужчины — в Зеленограде: карта здоровья от ВСК и Поликлиника.ру
Сергей Базаревич покидает БК "Самара"
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка»
Скопить нельзя потратить: эксперты РСХБ исследовали финансовое поведение женщин-инвесторов
Экскурсоводам Самарской области вручили первые аттестаты
Молодой предприниматель из Самары открыл чайный бар с помощью регионального гранта

В России и мире

Онлайн-рукопись: самарские IT-шники воскресили бумагу

Самарские разработчики запустили уникальную платформу для проведения онлайн-уроков, во время которых учитель и ученик могут писать ручкой в обычной тетради. При этом не потребуется какого-то дополнительного оборудования - нужны лишь компьютер, смартфон и доступ в Интернет.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

В регионе растет популярность Карты жителя Самарской области

В последние полгода интерес населения региона к электронной Карте жителя значительно вырос. К 15 марта 2023 года количество пользователей Карты жителя превысило 56 тысяч человек, а подавших заявки – более 61 тысячи. Об этом стало известно на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Он и она