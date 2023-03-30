Терапевт ВСК перечислила опасные симптомы весеннего обострения хронических заболеваний

Весной при недомогании стоит, в первую очередь, обращать внимание на такие симптомы, как повышение температуры, боль или дискомфорт в различных частях тела, нарушение функции дыхания (одышку, затруднение дыхания), проблемы с пищеварением (тошноту, рвоту, диарею или запоры), ухудшение зрения, слуха или координации движений.
Одной из самых распространенных "весенних проблем" является аллергия, вызываемая пыльцой, которая попадает в воздух во время цветения растений. Также в период потепления россияне часто сталкиваются с респираторными заболеваниями — простудой и гриппом. Это связано с тем, что изменения температуры и влажности воздуха могут ослабить иммунную систему, делая организм более уязвимым для инфекций.
Эти же факторы провоцируют обострения дерматологических заболеваний, таких как экзема и псориаз, атопический дерматит. Кожа весной становится менее увлажненной, а сухость провоцирует обострение. В период потепления также часто рецидивируют язва желудка и гастрит — изменение рациона и смена режима дня оказывают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.
Людям, находящимся в зоне риска возникновения перечисленных недугов, необходимо готовить организм к весне. Например, увеличение физической активности поможет укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшить кровообращение и обмен веществ. Не менее важно правильно и сбалансированно питаться. Весной необходимо увеличивать в рационе количество свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами, не забывать про потребление достаточного количества жидкости. Чтобы рассчитать свою индивидуальную норму, необходимо массу тела умножить на 30 мл — таким образом получится объем чистой воды, который необходимо выпивать за сутки. Недостаток сна также может привести к снижению иммунитета и ухудшению общего состояния организма.
"Минимизировать симптомы обострения хронических заболеваний можно, если придерживаться простых рекомендаций. В первую очередь, нельзя прерывать курс лечения без консультации с врачом. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, достаточный отдых и уменьшение воздействия стрессовых факторов могут помочь укрепить организм при смене времен года. При наличии хронических заболеваний органов дыхания, следует избегать контакта с раздражителями, такими как табачный дым, газы, пыль, регулярно проветривать помещение и использовать специальные фильтры воздуха. А тем, кто страдает от аллергии, помимо применения специальных лекарственных препаратов, рекомендуется избегать контакта с пыльцой, закрывать окна в дни цветения", — отмечает Алина Красикова, врач-терапевт Цифровой клиники ВСК.