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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Богатые снова плачут: Wink в апреле покажет ремейк сериального хита, военное кино и семейные истории

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В разгар весны Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") подготовил киноафишу, в которой зрителей ждут военные драмы с сильным кастом и реальными историями в основе, техасский вестерн с русским шерифом, современная версия одной из самых популярных мексиканских мыльных опер и громкие сериальные премьеры в собственной линейке Wink Originals.

Зрители Wink увидят сразу две новых российских картины о Великой Отечественной войне, основанные на реальных событиях. Так, фильм "Праведник" (12+) рассказывает о подвиге советского офицера Николая Киселёва (Александр Яценко), который, рискуя жизнью, осенью 1942 года вывел из оккупированной белорусской деревни Долгиново за линию фронта более 200 евреев. Путь группы измученных стариков, женщин и детей идет сквозь лес, голод и вражеские засады. Эта история долго оставалась в тени других событий тех лет войны. В 2005 году, спустя 31 год после смерти Николая Киселёва израильский институт Яд ва-Шем назвал его Праведником народов мира. Более 2 тыс. потомков спасенных Киселёвым людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы вспомнить его подвиг. Картина режиссера Сергея Урсуляка — важный вклад в сохранение памяти о нем и в России. Фильм будет доступен в Wink 30 марта.

События, которые лежат в основе другой военной драмы — "Нюрнберг" (16+) — давно и подробно изучены историками. В фильме режиссера Николая Лебедева зритель увидит процесс века глазами двух молодых героев — военного переводчика Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и бывшей узницы концлагеря Лены (Любовь Аксёнова). Рядом с беспристрастным судом над чудовищными преступниками молодые люди переживают драматическую личную историю. Она доказывает, что любовь — главное, что спасает человека, когда мир находится на грани расчеловечивания. Фильм собрал сильный актерский состав — в нем снялись Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко и другие. Не менее важную роль в картине играет музыка Эдуарда Артемьева. Саундтрек к "Нюрнбергу" стал последней работой композитора, создавшего звуковое оформление ко многим шедеврам отечественного кинематографа. Увидеть эту картину в видеосервисе Wink можно с 20 апреля.

Еще одна российская новинка — психологическая драма "Здоровый человек" (16+). Главный герой, спортивный тележурналист Егор Тихонов (Никита Ефремов) вступается в уличной драке за девушку. Но почувствовать себя героем не может: эта история все равно заканчивается трагически. Тем не менее Егор решает посвятить себя помощи другим: становится волонтером в детской больнице, ищет пропавших людей. Его собственная жизнь — работа на телевидении, жена Майя (Ирина Старшенбаум) — все дальше уходит на второй план. Приведет ли Егора эта дорога к осознанию смысла собственного существования? Узнать это зрители Wink смогут с 7 апреля.

Герои американской комедии "Очень плохая семейка" (18+) не так бескорыстны и хорошо знают, зачем живут. Сестры Мейси (Тони Коллетт) и Саванна (Анна Фэрис) очень рассчитывают на наследство богатой тетушки. Однако, приехав в ее дом, они обнаруживают там и других родственников, а значит, надо не только завоевать доверие тетки, но и очернить в ее глазах слетевшихся на запах денег конкурентов. Благо в каждом есть за что зацепиться, как, например, в герое Дэвида Духовны — стареющем плейбое Дике, чьи приемы флирта вызывающе неуместны. Постепенно дом тетушки превращается в осиное гнездо. Кому же все-таки достанется заветное богатство, Wink покажет 9 апреля.

Картина "Нападение на Рио Браво" (18+) — это история для тех, кто соскучился по приключениям. Актер и продюсер Александр Невский снял настоящий вестерн и исполнил в нем главную роль. 1873 год, Восточный Техас. На маленький приграничный город нападает жестокая банда "Адские гончие". Отпор ей готов дать шериф — русский эмигрант, бывший полковник лейб-гвардии Иван Турчанинов (его и играет Невский). При этом русский шериф — вовсе не вымысел, фильм основан на реальных событиях. А еще он полон отсылок к классике жанра, поэтому зрителей ждут кровопролитные драки, стремительные погони, язвительные диалоги, великолепная техасская прерия и, конечно, торжество правосудия. Фильм будет доступен в видеосервисе Wink с 31 марта.

Для поклонников сериалов в апреле Wink приготовил особенную премьеру — на экраны возвращается мексиканская романтическая эпопея "Богатые тоже плачут" (18+). Только это не хит 1979 года, а его современный ремейк. Новая версия в четыре раза короче старой — 60 серий против 244-х, но основная сюжетная линия осталась прежней. Красавица Марианна (Клаудия Мартин), девушка из бедной семьи, приезжает в столицу, попадает в богатый дом, а там, конечно, влюбляется в циничного, но неотразимого Луиса Альберто. Посмотреть на новые достижения мексиканской сериальной индустрии и поплакать вместе с богатыми можно будет уже 1 апреля.

Зрителей также ждут громкие новинки сериальной линейки Wink Originals. В видеосервисе уже доступны все эпизоды сериала "Фишер" (18+). Фанаты жанра, которые ждали полной коллекции серий, смогут провести выходные, наблюдая за расследованием истории, основанной на реальных событиях. Однако с поимкой подмосковного маньяка криминальные сюжеты не заканчиваются. Уже 7 апреля Wink покажет первую серию триллера "Мерзлая земля" (18+) о женщине, вступающей в борьбу с системой и обстоятельствами, чтобы спасти от тюрьмы любимого мужчину, которого подозревают в серийных убийствах. А 30 марта состоится премьера сериала Фёдора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой "Актрисы" (18+) — это драматическая история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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