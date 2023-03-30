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Экскурсоводам Самарской области вручили первые аттестаты

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28 марта 2023 года в министерстве туризма Самарской области состоялась церемония вручения аттестатов и нагрудных идентификационных карточек экскурсоводам региона.

В первой «волне» успешно прошли аттестацию 31 экскурсовод и 1 гид-переводчик. Срок действия аттестата — пять лет. Сведения об экскурсоводах, прошедших данную процедуру, будут внесены в единый федеральный реестр.

Отметим, что Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. Количество туристов, приезжающих в регион, растет с каждым годом. В 2022 году туристский поток на территории Самарской области составил 2 млн. 564 тыс. человек. Это на 49,9% больше показателей 2021 года (1 млн 710 тыс. чел.). В целом за последние пять лет турпоток в регион увеличился в 2,5 раза. Рост туристической привлекательности региона – результат системной работы Правительства области и Губернатора Дмитрия Азарова по реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. За последние два года в рамках грантовой поддержки в регионе реализовано 33 проекта в сфере туризма. Это созданные модульные средства размещения, пункты проката туристского оборудования и новые туристические объекты.

Первый квалификационный экзамен принимала аттестационная комиссия, созданная министерством туризма Самарской области. В ее состав вошли профессионалы туристической отрасли — представители высших учебных заведений и туроператорских компаний, эксперты в истории, краеведении, географии Самарского края.

Участники аттестации выполнили задания по теории и практике. По результатам экзамена министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов вручил аттестаты 32 экскурсоводам. Также он отметил, что эта аттестация является своевременной и необходимой процедурой, которую нужно пройти каждому экскурсоводу.

«В 2022 году туристический поток в Самарской области установил абсолютный рекорд! Он составил более 2,5 миллионов туристов. Регион представляет для туристов сочетание уникальных природных ресурсов, старинной архитектуры разных стилей и современной инфраструктуры для отдыха. Полученные аттестаты — это признание вашего профессионализма. Благодаря вашему опыту, знаниям и любви к родному краю, туристы и жители региона во время экскурсий будут получать не только интересную, но и, что не менее важно, достоверную информацию С сегодняшнего дня на вас большая ответственность за то, с какими впечатлениями останутся туристы», – прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Следующие «волны» проведения аттестации для всех желающих экскурсоводов и гидов-переводчиков запланированы на 26 апреля и 1 июня 2023 года.

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