В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка»

30.03.2023 12:36 Читали 40

В столице губернии с 29 по 31 марта на льду спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» пройдет традиционный турнир по фигурному катанию на коньках «Самарочка». В соревнованиях по трем программам: перворазрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта, примут участие более 200 фигуристов из различных регионов страны. На лед выйдут сильнейшие молодые спортсмены – ближайший резерв сборной страны. Медали будут разыграны в одиночном катании. Насладиться яркими выступлениями сможет каждый, вход для зрителей – свободный.

Турнир «Самарочка» зародился более 20 лет назад в стареньком Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Первоначально в Самару, для участия в соревнованиях, приезжали выступать только юные фигуристы из Тольятти и близлежащих регионов Приволжского федерального округа, но за последние несколько лет география участников «Самарочки» заметно расширилась. А соревнования спустя годы вновь вернулись на историческое место.

Сегодня новый спортивный объект, возведенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» за последний год стал местом притяжения для поклонников спорта. В прошлом году в нем прошел пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». В Самаре выступили звезды российского фигурного катания. Насладиться их выступлениями собрались болельщики со всей губернии. В этом году уже состоялся еще один традиционный турнир «Кумпарсита», посвященный памяти первых чемпионов в олимпийской истории танцев на льду Александра Горшкова и Людмилы Пахомовой. Эксперты фигурного катания неоднократно отмечали, что обновленный Дворец отвечаем всем современным требованиям, чтобы проводить соревнования на высоком уровне.

Гостями «Самарочки» станут юные фигуристы из ДНР. Для ребят кроме тренировок и соревнований запланирована насыщенная культурная программа. С начала недели они проводят тренировочный сбор в спортивном комплексе «Маяк». Команда юных фигуристов во главе с тренерами прибыла в 63 регион по приглашению Губернатора Cамарской области Дмитрия Игоревича Азарова.

Напомним, Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион стал оказывать городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.