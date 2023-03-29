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Едим не дома: Wink покажет новый документальный сериал Сергея Минаева "Рестораны Москвы"

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В видеосервисах Wink и Premier 30 марта 2023 года состоится премьера нового документального сериала журналиста и писателя Сергея Минаева "Рестораны Москвы" (18+). Производством шестисерийного проекта занималась компания Line Up Данилы Шарапова и Сергея Минаева при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Сериал пополнит линейку Wink Originals.

В сериале приняли участие главные герои ресторанной индустрии — Андрей Деллос, Иван Березуцкий, Сергей Березуцкий, Борис Зарьков, Александр Раппопорт, Екатерина Алехина, Владимир Мухин, Илья Тютенков, Уиллиам Ламберти, Давид Эммерле, Наталья Белоногова, Евгения Ужегова, Владимир Чистяков, Максим Ползиков, Никита Фомкин и другие.

Трейлер сериала

Вместе с самыми известными рестораторами и звездами гида Michelin Сергей Минаев отправляется в большое путешествие по ресторанной индустрии Москвы, чтобы разобраться, как устроены самые модные заведения столицы, как создаются самые изысканные блюда и какие риски ждут тех, кто хочет связать свою жизнь с ресторанным бизнесом.

"Как минимум раз в неделю каждый из нас проводит время в московском баре или ресторане — свидание, деловая встреча, вечеринка с друзьями. Одни чокаются бокалами, другие первый раз пробуют блюдо или коктейль, кто-то сосредоточен, кто-то веселится. Представьте, что именно в этот момент сделан стоп-кадр — время застывает, и перед глазами гостей открывается пространство, в котором видна кухня, ферма, мастерская архитектора, рынок. Здесь выбирает продукты шеф, там — оценивает дизайн-проект ресторатор. В этом фильме мы попытались показать, как устроена московская гастрономическая "сцена": от грядки до тарелки, от первого эскиза до открытия ресторана. И за всем этим стоят потрясающие люди, ежедневно дарящие нам радость", — подчеркнул автор сериала Сергей Минаев.

В шести сериях создатели проекта раскроют секреты московского ресторанного бизнеса и высокой кухни.

"Кухня": звезды гида Michelin показывают, как новые технологии могут изменить вкус самых простых продуктов, и дают Сергею Минаеву попробовать еду будущего, напечатанную на 3D-принтере.

"Дизайн": самые известные представители ресторанной индустрии рассказывают Сергею Минаеву, сколько нужно денег, чтобы открыть собственный ресторан в Москве, как создать уникальный дизайн, и показывают, что творится на стройках новых заведений.

"Создатели": Сергей Минаев встречается с людьми, которые решили изменить свою прежнюю жизнь и бросили всё, чтобы стать рестораторами.

"Иностранцы": истории известных иностранных шефов, которые, однажды приехав в Москву, решили в ней остаться и изменили московскую гастрономию.

"Бары": Сергей Минаев отправляется в путешествие на край ночи, чтобы разобраться, как изменилась барная культура Москвы за последние годы.

"Рынки": известные рестораторы решили объединиться под одной крышей, и рынки Москвы стали новыми местами досуга, соединив элементы классического рынка и новые ресторанные концепции.

"Мы с удовольствием представляем новый документальный сериал Сергея Минаева о столичной ресторанной отрасли. Его прежние проекты, которые доступны в Wink, о недавней истории страны, — "Девяностые" и "Нулевые" — были в топе самых просматриваемых документальных картин. Уверены, что и "Рестораны Москвы" найдут своих зрителей, причем не только в столице. Региональные представители индустрии смогут лучше узнать опыт столичных коллег, а гурманы, которые собирается приехать в Москву в командировку или путешествие, — выбрать лучший, по их мнению, ресторан. В целом получился честный и поучительный разговор о том, что происходит до того, как мы получаем в стильном зале красиво поданное блюдо", — отметил директор Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") Антон Володькин.

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Назад. 29 марта 2023
Едим не дома: Wink покажет новый документальный сериал Сергея Минаева "Рестораны Москвы"
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