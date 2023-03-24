ВСК позаботится о здоровье покупателей недвижимости ГК "Самолет"

24.03.2023 17:14 Читали 15

Страховой Дом ВСК совместно с группой компаний "Самолет" запускает новый проект — оформление ДМС для клиентов застройщика.

Новая услуга позволит покупателям недвижимости группы "Самолет" приобрести полис ДМС номиналом 25 тысяч руб. на одного человека всего за 300 руб. В пакет услуг будут входить комплексное обследование, телемедицина, инструментальная и лабораторная диагностика, а также выезд терапевта на дом.

Изначально проект будет доступен в четырех города России — Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Владивостоке. Договор на оказание услуги можно будет заключить при подписании соглашения на покупку недвижимости от "Самолета". Стоимость программы можно включить в ипотечный платеж. После оформления документов Страховой Дом ВСК выдаст клиенту полис со сроком действия 1 год.