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ВСК позаботится о здоровье покупателей недвижимости ГК "Самолет"

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Страховой Дом ВСК совместно с группой компаний "Самолет" запускает новый проект — оформление ДМС для клиентов застройщика.

Новая услуга позволит покупателям недвижимости группы "Самолет" приобрести полис ДМС номиналом 25 тысяч руб. на одного человека всего за 300 руб. В пакет услуг будут входить комплексное обследование, телемедицина, инструментальная и лабораторная диагностика, а также выезд терапевта на дом.

Изначально проект будет доступен в четырех города России — Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Владивостоке. Договор на оказание услуги можно будет заключить при подписании соглашения на покупку недвижимости от "Самолета". Стоимость программы можно включить в ипотечный платеж. После оформления документов Страховой Дом ВСК выдаст клиенту полис со сроком действия 1 год.

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Новости

Назад. 24 марта 2023
ВСК позаботится о здоровье покупателей недвижимости ГК "Самолет"
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