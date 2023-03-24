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Верховный Суд РФ оправдал самарцев по делу о стрельбе на ул. Некрасовской

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В среду, 22 марта, Верховный Суд РФ вынес решение по резонансному делу. Речь идет о стрельбе на ул. Некрасовской в Самаре.

Напомним, инцидент со стрельбой произошел ночью 11 сентября 2021 г. на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Изначально сообщалось, что несколько молодых людей запускали фейерверки, а один из них выстрелил в воздух очередью из охолощенного автомата Калашникова. Кто-то из компании снимал происходящее на телефон. Местные жители тоже сняли стрельбу на видео и выложили ролик в Интернет с обращением к правоохранителям.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 14 сентября задержали 20-летнего фигуранта. По словам молодого человека, они с друзьями решили провести время в баре в Самарском районе. Перед тем молодые люди решили ради забавы зажечь фейерверки. Когда пиротехника закончилась, парень достал из багажника автомат и пострелял в воздух. Вскоре полицейские задержали и остальных участников - двух самарских студентов 21 и 22 лет.

У парней изъяли оружие, а дело Мещерякова, Ибрагимхалилова и Гейдарова направили в суд. Самарский районный суд вынес обвинительный приговор (например, Мещерякова приговорили к году лишения свободы условно). 11 июля Самарский облсуд изменил приговор лишь в части технических деталей. Шестой кассационный суд 5 октября 2022 года оставил решения в силе.

Тогда защитники обратились в Верховный Суд. В частности, адвокаты указывали, что суды в числе прочего установили - охолощенный автомат Мещеряков применял для производства салютных выстрелов, никакого воздействия на каких-либо потерпевших им не оказывал, да и вообще никого, кроме приятелей, рядом не видел.

"Кроме того, достоверно установлен тот факт, что Мещеряков не намеревался применить и не применял насилие в отношении других лиц в момент происходивших событий", - говорили адвокаты.

Защитники также указали, что стрельба в городе подпадает под административное наказание, а не уголовное. Например, были нарушены тишина и спокойствие граждан в ночное время.

В итоге служители Фемиды вняли доводам адвокатов. "Сегодня Верховный Суд РФ удовлетворил мою кассационную жалобу, отменил приговор Самарского районного суда Самары и последующие судебные решения, уголовное дело в отношении всех троих осужденных прекращено за отсутствием состава преступления, за всеми тремя признано право на реабилитацию. Правом на реабилитацию с иском о возмещении вреда мы предполагаем воспользоваться, так как, помимо прочего, мой доверитель более полугода незаконно находился под домашним арестом и задерживался в порядке ст. 91 УПК", - рассказал журналисту Волга Ньюс адвокат Анатолий Кузнецов.

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