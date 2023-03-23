В Самаре снова горел Дом Челышева

23.03.2023 12:17 Читали 9

Огонь в Доме Челышева на ул. Красноармейской, 60 в Самаре заметили жители соседних домов. Возгорание произошло вечером 22 марта.

Сообщение о пожаре поступило в 21:07. К моменту прибытия пожарных горел третий этаж. Также огонь распространялся на кровлю на площади 180 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 60 человек.

"Работает семь звеньев ГДЗС. Для тушения пожара привлечены 76 человек и 24 единиц техники", — рассказали в ведомстве.

Дом Челышева в Самаре был признан объектом культурного наследия федерального значения. Ранее в здании уже был пожар, но объект собирались восстановить. В 2023 г. сообщалось, что уже наметили план спасения Челышевского дома.

Также известно, что прокуратура обязала чиновников переселить некоторых жителей через суд.

ГУ МВД России по Самарской области сообщает, что на место пожара выехала следственно-оперативная группа. Кроме того, полицейские оцепили место происшествия, также там работают сотрудники Госавтоинспекции.

Исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Юрий Сапрунов координирует работу правоохранителей и пожарно-спасательных подразделений МЧС. Также надзорное ведомство начало проверку соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома.