Федеральный сервисный центр ВСК признан лучшим по повышению эффективности в России и СНГ в 2022 году

24.03.2023 12:28 Читали 26

Федеральный сервисный центр (ФСЦ) Страхового Дома ВСК победил в номинации "Лучший проект по повышению эффективности" конкурса "Лучший общий центр обслуживания России и СНГ 2022".

Премия "Лучший ОЦО России и СНГ 2022" организована порталом CFO Russia и проводится восьмой год подряд. Торжественная Церемония награждения победителей состоялась в рамках Вечернего приема Тридцать четвертой конференции "Общие центры обслуживания — Саммит руководителей".

В финал конкурса вышло более 20 компаний из разных уголков России: от Калининграда до Владивостока. Среди конкурсантов были такие именитые компании, как "Газпром", АЛРОСА, "Норникель", ДОМ.РФ и другие. Членами жюри стали действующие генеральные менеджеры ОЦО с персональным опытом работы не менее 3 лет. ВСК одержала победу в номинации "Лучший проект по повышению эффективности".

"Все сегодняшние успехи Страхового Дома ВСК — это прежде всего заслуга нашей профессиональной команды, включая сотрудников ФСЦ. В рамках реализации стратегии по повышению операционной эффективности наш Центр принял 47 новых функций. Коллеги не только отлично справились с ними, но и сумели повысить эффективности в 2022 году на 12,1%, что также повлияло на финансовый результат компании в целом" — отметила Ольга Цыплакова, заместитель генерального директора по операционному сопровождению Страхового Дома ВСК.

В 2022 году ФСЦ ВСК реализовал несколько проектов: запущена программа непрерывных улучшений, мы запустили в ФСЦ более 50 цифровых ассистентов (Роботы и цифровые помощники осуществляют работу по всем направлениям услуг нашего центра), увеличили долю автоматизации, что совокупно позволило снизить общее количество операций по ключевым бизнес-процессам на 45%, а также позволило сократить SLA с 7 до 3 дней.

Конкурс "Лучший ОЦО России и СНГ" проводится с 2015 года. В нем могут принять участие любые общие центры обслуживания, центры единого сервиса, единые центры обслуживания и аналогичные центры, в которых централизованы те или иные сервисные функции. Его цели — популяризация достижений общих центров обслуживания, расположенных в РФ и странах СНГ, а также обмен опытом между центрами обслуживания и повышение эффективности их деятельности. Награда от CFO Russia означает наивысшее профессиональное признание качества и эффективности работы Общего центра обслуживания.