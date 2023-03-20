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Страховой Дом ВСК и "Европлан" предлагают специальные тарифы каско для популярных китайских марок

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Страховой Дом ВСК и лизинговая компания "Европлан" предлагают застраховать автомобили популярных марок по каско на специальных условиях: по привлекательным страховым тарифам.

Акция распространяется на страхование как легкового, так и грузового транспорта. Участвуют автомобили самых востребованных сегодня китайских марок: Chery, Geely, Haval, Shacman, Sitrak, Howo.

Также в акции участвуют автомобили корейской марки Hyundai.

Оформление страхования транспорта в ВСК по акционным тарифам позволит значительно сократить финансовую нагрузку лизингополучателя.

"Европлан" и ВСК предлагают клиентам различные, в том числе эксклюзивные, страховые продукты, учитывающие основные риски, сопутствующие эксплуатации транспорта, находящегося в лизинге.

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Новости

Назад. 20 марта 2023
Страховой Дом ВСК и "Европлан" предлагают специальные тарифы каско для популярных китайских марок
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