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"Чебурашка" идет в гости: цифровая премьера кинохита в Wink состоится 16 марта

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В Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") стартует показ самого кассового в истории российского кинопроката фильм — доброй комедии "Чебурашка". Собираться у домашних экранов всей семьей, чтобы впервые посмотреть историю о новых приключениях знакомого с детства персонажа или пересмотреть полюбившиеся моменты, можно с 16 марта 2023 года.

Производством картины занималась компания Yellow, Black & White, онлайн-кинотеатр START, студия "Союзмультфильм" и телеканал "Россия-1" при поддержке "Фонда кино".

Широкий показ "Чебурашки" в кинотеатрах начался 1 января 2023 года. За время проката фильм завоевал сердца любителей кино всех возрастов и собрал рекордные для российского кино количество зрителей (более 20 млн) и кассу — более 6,6 млрд рублей. Цифру 6, пожалуй, можно назвать счастливой для "Чебурашки": по информации от создателей картины, на съемках одного из самых ярких эпизодов было использовано 6 тонн апельсинов!

Сюжет современной киноверсии "Чебурашки" поможет взрослым вернуться в мир детства, а маленьких зрителей познакомит с новым другом. Вместе с непоседливым ушастым персонажем из далекой апельсиновой страны в приключениях участвуют не только необыкновенный одинокий садовник Гена и удивительно напоминающая одну вредную старушку тетя-модница Римма. В фильме много новых персонажей, которым предстоит пройти забавные, а порой и опасные испытания, чтобы обрести самую главную награду — настоящую дружбу.

"Успех "Чебурашки" стал беспрецедентным для российского кинорынка. И это совершенно заслуженно, потому что он объединил все, что любят зрители разных возрастов. Здесь слились в одно целое сказочный и динамичный сюжет с актуальными отсылками, приключения, которые заставляют замирать сердце, мотив дружбы и семейных отношений и забавная непосредственность мультяшных героев из детства, которые появляются в кадре вместе с любимыми артистами. Теперь в этот яркий и добрый мир приключений смогут в любое время погрузиться юные и взрослые зрители Wink", — сказал директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

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Новости

Назад. 16 марта 2023
"Чебурашка" идет в гости: цифровая премьера кинохита в Wink состоится 16 марта
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