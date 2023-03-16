Новый цифровой сервис РСХБ в экосистеме Своё Фермерство позволит удвоить производительность агробизнеса

16.03.2023 11:27 Читали 13

Пользователям платформы Своё Фермерство от Россельхозбанка стала доступна инновационная система "АгроСигнал", которая позволяет повысить производительность агробизнеса и снизить потери при проведении полевых работ за счёт применения комплексного подхода при планировании, учёте и контроле на всех этапах.

Сервис "АгроСигнал" позволяет осуществлять мониторинг полей, посевов и работы сельхозтехники, проводить полевые исследования и быстро оцифровывать их результаты, осуществлять кадастровый учет, отслеживать ключевые показатели по агрооперациям в режиме реального времени, а также формировать производственный план и выбирать максимально рентабельный бюджет. Например, в разделе мониторинга работы сельхозтехники пользователям сервиса доступна статистика простоев и нарушения скорости функционирования оборудования, контроль движения по маршрутам и выявление отклонений, а также несанкционированных выгрузок и сливов топлива. А в разделе мониторинга полей и посевов пользователи могут осуществлять контроль здоровья растений на основе спутниковых снимков, метеоданных и NDVI индекса.

Внедрение сервиса помогает решать некоторые распространенные сложности в управлении бизнесом (низкая производительность, нарушение технологии операций на севе, обработке и уборке урожая), что существенно улучшает бизнес-показатели производства. По оценке разработчиков, пользователи сервиса могут добиться роста рентабельности до 25% за счет сокращения издержек, роста урожайности до 15%, сокращению использования ГСМ до 50%, а также рост производительности работ в 2 раза.

"Сегодня вопросы эффективного управления бизнесом и рационального распределения ресурсов особенно остро стоят перед отечественными аграриями, поэтому многие российские фермеры довольно давно работают над повышением рентабельности агробизнеса. Мы уверены, что сервис "АгроСигнал" будет пользоваться популярностью благодаря доступной стоимости и доказанной эффективности и вместе с другими цифровыми решениями платформы Своё Фермерство станет прекрасным помощником аграриев для повышения производительности и сокращения издержек для бизнеса любого масштаба", — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

"Мы рады тому, что благодаря платформе Свое Фермерство еще большее число хозяйств получит доступ к передовым решениям цифрового земледелия. Наша главная цель — помочь сельхозпроизводителям повысить урожайность, рационально использовать ресурсы и снизить издержки. Мы уверены, что цифровые технологии уже стали важным инструментом для достижения этих целей", — прокомментировал генеральный директор и сооснователь комплексной цифровой платформы "АгроСигнал" Владимир Коршунов.

Пользователям платформы Своё Фермерство доступно несколько тарифных планов, которые сформированы с учетом интересов и потребностей бизнеса разных масштабов. Их выбор зависит от функционального наполнения пакета, необходимого для бизнеса конкретной степени сложности и масштабов. Таким образом, технологичные инновации сервиса доступны каждому пользователю. Оставить заявку на подключение сервиса можно на сайте Своё Фермерство в разделе цифровых сервисов.

Сервис "АгроСигнал" разработан партнером Россельхозбанка — отечественной агротех компанией "ИнфоБиС", российским разработчиком информационных систем и ПО для нужд сельского хозяйства. В портфеле компании более 500 довольных клиентов в 40 регионах России, и более 8 млн гектаров полей под управлением. С 2018 года компания является стратегическим партнером ФРИИ, а с 2019 года — Digital Agro (ОХК "Уралхим")

Экосистема "Свое Фермерство" от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы — это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Сегодня на витрине цифровых сервисов платформы Своё Фермерство представлено более 50 решений, в том числе специализированные сервисы для животноводов, растениеводов и рыбоводов, а также унифицированные решения для любого направления агробизнеса.