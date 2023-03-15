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Хургада и Адлер — самые травмоопасные курорты среди путешественников в 2022 году

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По данным Страхового Дома ВСК, во время отпусков в 2022 году отечественные туристы наиболее часто обращались к врачам на турецких, египетских и российских курортах.

Самые популярные туристические направления россиян собрали более 78% всех жалоб пациентов в 2022 году. Наиболее травмоопасными стали курорты Турции — 29% обращений. В стране хаммама и пахлавы проблемы со здоровьем у российских туристов возникали в основном в четырех городах на берегу Средиземного моря — в Алании (25%), Белеке (19,2%), Кемере (21,6%) и Сиде (17,2%).

Чуть реже наши соотечественники обращались к докторам в Египте — 27,4%. Концентрация всех заболеваний и травм россиян пришлась на два курорта на побережье Красного моря — Шарм-эль-Шейх (39%) и Хургада (59,8%). Причем второй город стал самым травмоопасным для отечественных путешественников не только в Египте, но и во всем мире.

Третью строчку в данном антирейтинге среди стран заняла Россия. 21,9% обращавшихся за медицинской помощью российских туристов делали это в поездках по родным землям. Абсолютное большинство проблем случалось на черноморском побережье — в Адлере (72,7%).

Значительно меньше обращений путешественников к врачам зафиксировано в Таиланде (5,7%), Абхазии (4,1%), ОАЭ (3,8%) и Индии (3,7%). На страны Евросоюза пришлись лишь 1,1% всех жалоб российских туристов на здоровье. Но это в основном обусловлено сильным сокращением поездок в европейские страны в 2022 году.

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Новости

Назад. 15 марта 2023
Хургада и Адлер — самые травмоопасные курорты среди путешественников в 2022 году
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