ВСК застраховала здоровье сотрудников "Администрации морских портов Западной Арктики" полисами ДМС

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 370 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила более 6,9 млн руб.
ФГБУ "Администрация морских портов Западной Арктики" обеспечивает безопасность мореплавания в морских портах, расположенных в Белом, Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых. В состав Администрации входят морские порты: Архангельск, Варандей, Витино, Диксон, Дудинка, Кандалакша, Мезень, Мурманск, Нарьян-Мар, Онега, Сабетта, Хатанга.