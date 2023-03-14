ВСК застраховала здоровье сотрудников "Администрации морских портов Западной Арктики" полисами ДМС

14.03.2023 17:37 Читали 15

Страховой Дом ВСК застраховал здоровье сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения "Администрация морских портов Западной Арктики" полисами добровольного медицинского страхования.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 370 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила более 6,9 млн руб.

ФГБУ "Администрация морских портов Западной Арктики" обеспечивает безопасность мореплавания в морских портах, расположенных в Белом, Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых. В состав Администрации входят морские порты: Архангельск, Варандей, Витино, Диксон, Дудинка, Кандалакша, Мезень, Мурманск, Нарьян-Мар, Онега, Сабетта, Хатанга.