ВСК застраховала автопарк "Белоблводоканала"

10.03.2023 15:47 Читали 20

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автопарк филиала "Белгородский" государственного унитарного предприятия "Белгородский областной водоканал".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 180 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 870 тыс. рублей.

"Благодаря работе "Белоблводоканала" около миллиона жителей региона обеспечены качественной питьевой водой и надежной системой канализации. Для ВСК важно помощь предприятию сохранить работоспособность своего автопарка, а при возникновении страхового случая — оперативно его урегулировать", — отметил Богдан Махницкий, директор Белгородского филиала Страхового Дома ВСК.

ГУП "Белоблводоканал" выполняет централизованное водоснабжение питьевой водой населённых пунктов большей части области, осуществляет прием и очистку хозяйственно-фекальных стоков от жилой застройки и производственных от промышленных предприятий.