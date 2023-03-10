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В Самаре на ул. Лейтенанта Шмидта из канализационных труб достали больше 100 кг тряпок

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Из коллектора в Октябрьском районе специалисты "РКС-Самара" вытащили больше 100 кг нетканого материала.

На ул. Лейтенанта Шмидта около здания № 15а на поверхности появились сточные воды. Оказалось, что забилась труба водоотведения диаметром 800 мм.

Руками специалисты достали из коллектора тряпки и салфетки из нетканого материала. Общий вес пробки, которую частями извлекли на поверхность, превысил 100 килограммов.

Система канализации, созданная для удобства и цивилизованной жизни в большом городе, не подходит для нерастворимого мусора. 

"РКС-Самара" напоминают: нельзя смывать в канализацию тряпки, бумагу, продукты, средства личной гигиены, салфетки — даже если на упаковках написано "растворимые". Для мусора есть контейнеры и корзины, канализация — только для естественных отходов жизнедеятельности.

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Назад. 10 марта 2023
В Самаре на ул. Лейтенанта Шмидта из канализационных труб достали больше 100 кг тряпок
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