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Сотрудник ВСК завершил переход Атлантического океана на гребной лодке в одиночку

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Денис Горбылев, вице-президент дирекции по работе с крупными клиентами Страхового Дома ВСК, пересек Атлантический океан в одиночку на океанской гребной лодке. Он прошел более 3,7 тысяч миль за 67 дней.

Путешествие стартовало в конце декабря в португальском Портимане. Мореход прошел вдоль северо-западной Африки, прошел Канарские острова, после чего ушел в открытый океан. Утром 4 марта он пришвартовался во Французской Гвиане в Южной Америке.

В среднем за день Денис Горбылев преодолевал почти 56 миль пути. В последний день перехода он совершил рывок и прошел 117 миль, 2,5 из которых — в прибрежных водах Южной Америки.

"На яхте через океан стало ходить неинтересно. Захотелось чего-то нового, поэтому решился на переход через Атлантику на океанской гребной лодке. Подобные занятия хорошо помогают по жизни. Во время перехода меня поддерживало очень много людей, писали коллеги из ВСК, родственники, знакомые и друзья, за что всем огромное спасибо. За два месяца в лодке мыслей у меня было много, но главная из них была о том, как красива наша планета. Мы должны сохранять природу в ее первозданном виде", — рассказал Денис Горбылев.

Ранее Денис Горбылев несколько раз ходил под парусом в составе команды знаменитого путешественника Федора Конюхова. В мае 2006 года яхтсмены совершили трансатлантический переход от острова Антигуа в Карибском бассейне до порта Фалмут в Великобритании. За три с лишним недели макси-яхта "Алые паруса" прошла свыше 4,1 тысяч миль. Через три года, в 2009-м, Федор Конюхов вновь пригласил Дениса принять участие в переходе Новая Зеландия — Фолклендские острова через легендарный мыс Горн, где океан особенно непредсказуем из-за сильных течений, ураганных ветров и регулярных штормов. В 2019 году Денис Горбылев в составе международной команды из шести человек установил мировой рекорд при переходе через Атлантику. В декабре 2018 года ВСК застраховала кругосветный переход Федора Конюхова на весельной лодке.

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Новости

Назад. 07 марта 2023
Сотрудник ВСК завершил переход Атлантического океана на гребной лодке в одиночку

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