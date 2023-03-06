Женщины предпочитают Турцию: куда россиянки едут на 8 марта

06.03.2023 13:47 Читали 22

По данным Страхового Дома ВСК, более 61% всех отечественных путешественников отпразднуют Международных женский день в Турции и российских регионах.

Поездки по Турции и России — самые популярные направления для отдыха у туристов на 8 марта. 35,9% всех путешественников отправятся отдыхать в страну пахлавы и хаммама. Причем почти треть из них — парочки, которые едут в романтическую поездку. Более четверти российских туристов отправятся отдыхать на родных территориях нашей страны. Абсолютное большинство из них будет нацелено на горнолыжные курорты под закрытие зимнего сезона, особенно в Красной Поляне.

Немного меньше россиян проведут 8 марта в Армении — 16,3% туристов. Также достаточно много наших сограждан отправятся в Египет — 10,2%, Грузию — 6,1%, ОАЭ — 2,2% и Узбекистан — 2%. Остальные страны посетят гораздо меньше путешественников из России.