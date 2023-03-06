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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Женщины предпочитают Турцию: куда россиянки едут на 8 марта

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По данным Страхового Дома ВСК, более 61% всех отечественных путешественников отпразднуют Международных женский день в Турции и российских регионах.

Поездки по Турции и России — самые популярные направления для отдыха у туристов на 8 марта. 35,9% всех путешественников отправятся отдыхать в страну пахлавы и хаммама. Причем почти треть из них — парочки, которые едут в романтическую поездку. Более четверти российских туристов отправятся отдыхать на родных территориях нашей страны. Абсолютное большинство из них будет нацелено на горнолыжные курорты под закрытие зимнего сезона, особенно в Красной Поляне.

Немного меньше россиян проведут 8 марта в Армении — 16,3% туристов. Также достаточно много наших сограждан отправятся в Египет — 10,2%, Грузию — 6,1%, ОАЭ — 2,2% и Узбекистан — 2%. Остальные страны посетят гораздо меньше путешественников из России.

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Новости

Назад. 06 марта 2023
В Хворостянском районе более 500 домов остались без газа из-за порыва на газопроводе
Женщины предпочитают Турцию: куда россиянки едут на 8 марта
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