Дмитрий Азаров наградил участников международной матчевой встречи по боксу между командами России и Беларуси

06.03.2023 12:45 Читали 13

В воскресенье, 5 марта, в самарском Дворце спорта имени Высоцкого состоялась международная матчевая встреча по боксу между командами России и Беларуси с участием сильнейших спортсменов двух стран. Вместе с земляками, ветеранами куйбышевского и самарского спорта, легендами отечественного бокса зрителем красочных боев стал Губернатор Дмитрий Азаров. По окончании матчевой встречи Глава региона наградил участников турнира.

Дружеская встреча объединила боксеров двух великих спортивных держав. На ринг вышли сильнейшие спортсмены в различных весовых категориях. «Я очень рад, что этот матч принимает наша самарская земля, здесь, в новом Дворце спорта. И благодарю за это Министерство спорта Российской Федерации. Знаю, что решение было принято неслучайно,- сказал Губернатор Дмитрий Азаров на церемонии открытия матчевой встречи, — Имена и фамилии Василия Шишова, Олега Саитова, Александра Алексеева знает весь мир. И, конечно же, на самарской земле, любят спорт, любят бокс. Я уверен, что растут и новые чемпионы. Сегодняшний матч, конечно, даст мощный импульс развитию спорта в нашем регионе. Уверен, он станет вехой и для всех участников сегодняшнего турнира в их спортивной карьере».

Глава региона отметил, что проведение такой встречи позволит еще больше укрепить добрые дружеские отношения двух государств. «Как бы ни сложился матч, совершенно точно победит дружба. Наши страны, наши народы связывают тысячи и тысячи человеческих судеб, нас связывает общая история, крепкая дружба между нашими народами. И я уверен, что она будет только укрепляться», — сказал Дмитрий Азаров.

Самарская область славится своими легендарными боксерами. Боксом в регионе занимаются более 9500 человек. По итогам 2022 года 25 спортсменов региона вошли в состав сборных команд России. Министр спорта РФ Олег Матыцин в своем видеообращении организаторам и участникам турнира подчеркнул, что Самарская область имеет богатые боксерские традиции и опыт проведения крупных спортивных мероприятий: «Самарская область имеет большой опыт проведения крупных физкультурных и спортивных мероприятий. Бокс в регионе традиционно является одним из популярных, на Волге выросли легендарные боксеры, которыми гордится вся страна. Дружеская встреча объединит боксеров двух братских спортивных держав».

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук в своем видеообращении также отметил славные традиции самарской школы бокса: «Приятно отметить, что местом проведения матчевой встречи выбрана именно Самарская область — сердце России, расположенная на берегах великой реки Волги, гордость которой — знаменитая боксерская школа, воспитавшая прославленных спортсменов».

Зрителями матчевой встречи по боксу во Дворце спорта стали многочисленные любители спорта со всей Самарской области, ветераны куйбышевского и самарского бокса, юные спортсмены—воспитанники спортивных школ региона. Также на соревнования были приглашены участники СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в Самаре. Среди почетных гостей – Олимпийские чемпионы по боксу, многократные чемпионы мира и Европы, с которыми могли пообщаться любители бокса, молодые спортсмены.

«Отрадно, что встреча России и Республики Беларусь проходит сегодня именно в Самаре. Сейчас, когда на территории России проходит не так много международных спортивных соревнований, это вдвойне приятно. И это не просто соревнование, а шоу, которое зрителям интересно смотреть», — сказал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

«В этом современном Дворце спорта – отличная атмосфера, классные и захватывающие поединки. Организация и энергетика на трибунах – супер! Приятно видеть в Самаре столько болельщиков на трибунах, далеко не везде так на боксе», — отметил чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Александр Поветкин.

Российский боксер – профессионал, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев также оценил атмосферу в самарском Дворце спорта: «Самарская область – гостеприимный край. Могу отметить, что в Самаре любит, ценят и понимают бокс».

Высокий уровень организации матчевой встречи по боксу в Самаре отметили спортсмены обеих стран. «Встретили нас в Самаре очень хорошо. Классные организация атмосфера во Дворце спорта. Очень тут круто и здорово!», — признался после поединка белорус Артур Туниев.

«Хочу поблагодарить Самару за столь теплый прием. Я не первый раз здесь и уже не удивляюсь высокому уровню организации проведения турнира, проживания, питания. Во время боя чувствовал и слышал поддержку трибун», — сказал двукратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира Василий Егоров.

Напомним, Дворец спорта, где прошел престижный турнир, благодаря усилиям Губернатора Дмитрия Азарова по привлечению федеральной поддержки был сдан в эксплуатацию на год раньше срока. «Мы проводили в Самаре чемпионат России в 2019 году, но в другой, гораздо меньшей арене. Здесь, в новом Дворце спорта, просто душа радуется. Самый высокий уровень проведения. Мы приехали в Самару как в родной город, как в родную семью. Спасибо огромное Самарской области!», — сказала генеральный секретарь и член исполнительного комитета Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

По итогам всех поединков победу в матчевой встрече одержали российские боксеры со счетом 10:2. Участников и призеров соревнований наградил Губернатор Дмитрий Азаров. «Благодарю обе команды — спортсмены продемонстрировали потрясающее мастерство. Думаю, что с таким уровнем нам надо продолжать. Уверен, что турниру «Бокс на Волге» быть и дальше, — сказал Глава региона, — Сегодня этот турнир был для любителей бокса и для начинающих спортсменов, которые получили мастер- класс, который позволит им продвигаться вперед. В этом смысл подобного рода турниров на самарской земле. Надеюсь, этот праздник спорта привлечет мальчишек и девчонок к занятиям спортом».