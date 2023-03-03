16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Около 30% ипотечных кредитов РСХБ выдает по заявкам через платформу Свое Жилье

Читали 13

Россельхозбанк активно развивает цифровые платформы собственной экосистемы Свое. Так, площадка Свое Жилье, где можно найти подходящий объект недвижимости и подать заявку на ипотеку, устойчиво интегрируется в основной бизнес банка: более 30% всех ипотечных кредитов РСХБ выдает по заявкам именно через эту платформу. Об этом сообщила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

"Число пользователей площадки достигло 3,4 млн. Мы заняли от нашего общего объема выдач ипотеки более 30% в цифровых каналах, эта доля выросла по итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом и продолжает расти в 2023. Сейчас на платформе Свое Жилье представлено более 1300 аккредитованных жилых комплексов и более 1,8 млн объектов недвижимости. Сервис активно развивается, объем выдач банка в нецифровых каналах постепенно смещается в цифровые", — отметила Елена Батурова.

На площадке Свое Жилье реализованы многие удобные функции, одна из ключевых — оформление ипотечных сделок полностью онлайн с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи. РСХБ осуществил интеграцию с приложением Госключ первым среди российских банков. Получить сертификат и сформировать электронную подпись в Госключе можно бесплатно. Новая опция упрощает процесс получения кредита и заключения всех необходимых договоров для покупки жилья, а также позволяет клиенту использовать полученную электронную подпись в дальнейшем для работы с другими документами.

Россельхозбанк также содействует развитию сельских территорий через механизмы другой цифровой площадки — Свое Село. Количество пользователей запущенной в мае 2021 года платформы превысило 1,5 млн, а число объектов загородной недвижимости, представленных на ней превышает 1 млн. На сервисе Свое Село зарегистрированы более 1400 аккредитованных подрядчиков, пользователям предлагается более 2300 типовых проектов загородных домов, а также более 9000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, инженерным работам, озеленению территории и обустройству дома.

Площадку Свое Жилье банк запустил в октябре 2020 года. Она включает все необходимые сервисы для покупки и благоустройства жилья. На ней доступен выбор из 2 тысяч объектов на первичном и 1,5 млн на вторичном рынке — за счет интеграции платформы с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН.

Платформы Свое Село и Свое Жилье являются частью постоянно совершенствующейся цифровой экосистемы Россельхозбанка Свое, ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства, а также повышение привлекательности жизни и работы в сельской местности.

Версия для печати

Новости

Назад. 03 марта 2023
Кировские клещи — самые кровожадные в 2022 году, особенно для мужчин
Около 30% ипотечных кредитов РСХБ выдает по заявкам через платформу Свое Жилье
ПСБ и Самарский университет им. Королёва подписали соглашение о сотрудничестве
РСХБ и Росприроднадзор утвердили план совместных экологических инициатив на 2023 год

В России и мире

Онлайн-рукопись: самарские IT-шники воскресили бумагу

Самарские разработчики запустили уникальную платформу для проведения онлайн-уроков, во время которых учитель и ученик могут писать ручкой в обычной тетради. При этом не потребуется какого-то дополнительного оборудования - нужны лишь компьютер, смартфон и доступ в Интернет.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

В Самарской области по нацпроекту отремонтируют 140 км школьных маршрутов

Состояние школьных маршрутов, участков улично-дорожной сети, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям, ― в зоне особого внимания национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Самарской области в 2023 году планируют привести в нормативное состояние 13 участков автомобильных дорог общей протяженностью 140 км, по которым организованы школьные маршруты.

Он и она