Около 30% ипотечных кредитов РСХБ выдает по заявкам через платформу Свое Жилье

03.03.2023 15:32 Читали 13

Россельхозбанк активно развивает цифровые платформы собственной экосистемы Свое. Так, площадка Свое Жилье, где можно найти подходящий объект недвижимости и подать заявку на ипотеку, устойчиво интегрируется в основной бизнес банка: более 30% всех ипотечных кредитов РСХБ выдает по заявкам именно через эту платформу. Об этом сообщила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

"Число пользователей площадки достигло 3,4 млн. Мы заняли от нашего общего объема выдач ипотеки более 30% в цифровых каналах, эта доля выросла по итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом и продолжает расти в 2023. Сейчас на платформе Свое Жилье представлено более 1300 аккредитованных жилых комплексов и более 1,8 млн объектов недвижимости. Сервис активно развивается, объем выдач банка в нецифровых каналах постепенно смещается в цифровые", — отметила Елена Батурова.

На площадке Свое Жилье реализованы многие удобные функции, одна из ключевых — оформление ипотечных сделок полностью онлайн с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи. РСХБ осуществил интеграцию с приложением Госключ первым среди российских банков. Получить сертификат и сформировать электронную подпись в Госключе можно бесплатно. Новая опция упрощает процесс получения кредита и заключения всех необходимых договоров для покупки жилья, а также позволяет клиенту использовать полученную электронную подпись в дальнейшем для работы с другими документами.

Россельхозбанк также содействует развитию сельских территорий через механизмы другой цифровой площадки — Свое Село. Количество пользователей запущенной в мае 2021 года платформы превысило 1,5 млн, а число объектов загородной недвижимости, представленных на ней превышает 1 млн. На сервисе Свое Село зарегистрированы более 1400 аккредитованных подрядчиков, пользователям предлагается более 2300 типовых проектов загородных домов, а также более 9000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, инженерным работам, озеленению территории и обустройству дома.

Площадку Свое Жилье банк запустил в октябре 2020 года. Она включает все необходимые сервисы для покупки и благоустройства жилья. На ней доступен выбор из 2 тысяч объектов на первичном и 1,5 млн на вторичном рынке — за счет интеграции платформы с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН.

Платформы Свое Село и Свое Жилье являются частью постоянно совершенствующейся цифровой экосистемы Россельхозбанка Свое, ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства, а также повышение привлекательности жизни и работы в сельской местности.