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ВСК и РОЛЬФ запускают новую программу страхования и кредитования автомобилей

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Страховой Дом ВСК совместно с крупнейшим автомобильным дилером России РОЛЬФ объявляют о старте программы страхования и кредитования РОЛЬФ Финанс. Программа позволяет получить кредит на автомобиль и оформить страховку на выгодных условиях в максимально короткие сроки.

Уникальность РОЛЬФ Финанс заключается в том, что дилер в партнерстве со Страховым Домом ВСК первым на российском рынке представляет клиентам услуги такого формата. Раньше комплексные программы по кредитованию и страховой защите были доступны только от производителей.

Программа РОЛЬФ Финанс дает возможность оформить кредит на автомобиль по ставке 9% годовых — это выгоднее, чем потребительский кредит или любые другие программы, доступные сегодня на рынке. Услуга начнет действовать для сегмента автомобилей с пробегом, впоследствии будет расширена на все автомобили, представленные в дилерских центрах РОЛЬФ.

Для ее оформления достаточно всего двух документов (например, паспорт и водительское удостоверение). Срок кредита составляет до 7 лет, а сумма кредита может доходить до 8 млн рублей, при этом первоначальный взнос — от 0 рублей.

Благодаря слаженно выстроенной системе, кредит выдается практически мгновенно — на принятие решения банком требуется не более 30 минут, пока покупатель спокойно оформляет оставшиеся документы в дилерском центре. Особенностью РОЛЬФ Финанс являются уникальные преимущества при оформлении полисов страхования. В феврале и марте каждому покупателю, оформившему каско, предоставляется дополнительный месяц защиты бесплатно.

Страховой Дом ВСК стал партнером программы РОЛЬФ Финанс. Кредит на автомобиль оформляется в одном из пяти ведущих российских банках: Совкомбанк, Банк ФК Открытие, Кредит Европа Банк (Россия), Тинькофф Банк, Драйв Клик Банк.

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Назад. 01 марта 2023
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