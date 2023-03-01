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Скоростной интернет от "Ростелекома" пришел в Жигулёвскую вольницу Самарской области

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"Ростелеком" построил оптику до сёл Ширяево и Богатырь Самарской области. Новая инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей скорость передачи данных до 500 Мбит/с. Доступ к современным цифровым сервисам получили около 1 500 семей.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"Сёла Ширяево и Богатырь расположены в туристическом комплексе у подножия гор, которые затрудняют прохождение сигнала. Строительство сетей связи здесь было затруднено из-за рельефа местности и ограничений в природоохранной зоне. Но все трудности преодолимы, и теперь жители и гости этих населенных пунктов смогут пользоваться высокоскоростным интернетом и другими услугами нашей компании".

Специалисты "Ростелекома" построили в Жигулёвских горах более 45 км волоконно-оптических линий связи. Кабель прокладывается непосредственно в квартиру или частный дом, что гарантирует стабильную и высокую скорость соединения.

Юрий Погиблов, житель села Ширяево:

"Мы очень ждали скоростной интернет. Наша семья собирается подключить цифровое телевидение и другие современные сервисы. Будем пользоваться госуслугами, заказывать товары в маркетплейсах. У дочери-семиклассницы появится возможность пользоваться ресурсами сети для подготовки к урокам и дистанционного обучения".

Получить подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.

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Назад. 01 марта 2023
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