Скоростной интернет от "Ростелекома" пришел в Жигулёвскую вольницу Самарской области

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":
"Сёла Ширяево и Богатырь расположены в туристическом комплексе у подножия гор, которые затрудняют прохождение сигнала. Строительство сетей связи здесь было затруднено из-за рельефа местности и ограничений в природоохранной зоне. Но все трудности преодолимы, и теперь жители и гости этих населенных пунктов смогут пользоваться высокоскоростным интернетом и другими услугами нашей компании".
Специалисты "Ростелекома" построили в Жигулёвских горах более 45 км волоконно-оптических линий связи. Кабель прокладывается непосредственно в квартиру или частный дом, что гарантирует стабильную и высокую скорость соединения.
Юрий Погиблов, житель села Ширяево:
"Мы очень ждали скоростной интернет. Наша семья собирается подключить цифровое телевидение и другие современные сервисы. Будем пользоваться госуслугами, заказывать товары в маркетплейсах. У дочери-семиклассницы появится возможность пользоваться ресурсами сети для подготовки к урокам и дистанционного обучения".
Получить подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.