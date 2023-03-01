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Всероссийский проект ГТО будет реализован на платформе "СВОИ"

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Страховой Дом ВСК заключил соглашение с Федеральным оператором реализации комплекса ГТО о разработке мобильного приложения для участников комплекса ГТО и всех любителей спорта. Подписание прошло в торжественной обстановке с участием заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова.

Страховой Дом ВСК примет участие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с правом разработки уникальных страховых продуктов и реализации цифровой платформы (мобильного приложения) для всех любителей физкультуры и спорта. Проект запланировано реализовать на базе технологической платформы СВОИ. Соглашение о взаимодействии в торжественной обстановке в рамках Международного форума "Мы вместе. СПОРТ" подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, руководитель проекта Конструктор программ лояльности "СВОИ" Александр Абраменко и генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" — федеральный оператор комплекса ГТО — Максим Денисов.

На базе платформы "СВОИ" будет разработана многофункциональная цифровая платформа для участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Мобильное приложение станет удобным цифровым помощником для любителей физической культуры, позволит отслеживать статус участия в комплексе ГТО. Также в приложении предусмотрены механизмы поощрений за участие в выполнении заданий от организаторов и партнерских организаций и наличие знаков отличия комплекса ГТО.

Новый проект будет реализован в рамках национального проекта "Демография" Федерального проекта "Спорт-норма жизни". Участие в столь масштабном проекте подразумевает разработку мобильного приложения для участников комплекса ГТО, его поддержку, интеграцию с умными гаджетами для здоровья (фитнес-часами, шагомерами). В мобильном приложении можно будет получать рекомендации по тренировкам, организовывать собственные "челленджи" с друзьями и коллегами, а также получать "ачивки". В приложении будет реализована балльная механика — заработанные баллы можно будет потратить у сотни партнеров программы лояльности "СВОИ".

"Сегодня мы даем старт разработке многофункциональной цифровой платформы для участников комплекса ГТО и всех любителей физической культуры и спорта. Разработкой займутся специалисты нашего нового партнера — Страхового Дома ВСК. Мобильное приложение цифровой платформы станет хорошим "другом" при занятиях спортом и будет включать в себя дополнительные меры поощрения для обладателей знаков отличия комплекса ГТО. Все эти шаги направлены на дальнейшее развитие комплекса ГТО и повышение заинтересованности граждан в выполнении нормативов ГТО. Отрадно, что в год празднования 100-летия с начала формирования отечественной государственной системы физической культуры и спорта, в нашей команде появляются новые лица. Уверен, что совместными усилиями мы сможем и дальше развивать и совершенствовать ключевой физкультурный проект нашей страны — Комплекс ГТО", — комментирует Одес Байсултанов, заместитель Министра спорта РФ.

"ВСК — социально ответственная компания, которая много лет участвует в различных спортивных национальных проектах. Наша технологичная экспертиза позволит улучшить проект, вовлечь еще больше граждан России в регулярный спорт. Целевым ориентиром до 2026 года станет показатель в 3 млн человек, которые пользуются нашим ИТ-решением", — отметил Александр Абраменко, руководитель проекта Конструктор программ лояльности СВОИ.

"Стремительная цифровизация всех сфер нашей жизни и активные действия государства по популяризации спорта сошлись в один исторический миг. В результате создана среда для реализации цифровых решений, которые помогут спортсменам достигать выдающихся результатов. Новое мобильное приложение, реализованное на базе платформы "СВОИ", поможет любителям здорового образа жизни достигнуть еще более выдающихся результатов, — говорит Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. — Страховой Дом ВСК предложит актуальную защиту для всех участников программы ГТО. Удобные и простые страховые сервисы компании помогут спортсменам сфокусироваться на подготовке к достижению новых вершин".

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" — программная и нормативная основа физического воспитания населения. Целями ВФСК ГТО являются укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности россиян. Комплекс состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше. Нормативы ГТО направлены на определение уровня развития физических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его скоростных возможностей. Тем, кто успешно проходит испытания ГТО, вручаются знаки отличия — бронзовый, серебряный или золотой. С ними гражданам доступны различные поощрения: например, абитуриенты могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ, а студенты — на повышенную стипендию. Сейчас в программе участвуют более 19,4 млн человек, свыше трети из которых имеют знаки отличия. В России работают 2,6 тысячи центров тестирования ГТО, и в каждом из них любой гражданин может протестировать свои силы абсолютно бесплатно. Комплекс "Готов к труду и обороне", это больше чем тренировки и знаки отличия. В первую очередь ГТО — это всенародное желание стремиться к самосовершенствованию.

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Назад. 01 марта 2023
Всероссийский проект ГТО будет реализован на платформе "СВОИ"
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