Бонусы идут на взлет: "Ростелеком" и "Аэрофлот" стали партнерами

01.03.2023 13:09 Читали 7

"Ростелеком" расширяет возможности бонусной программы благодаря партнерству с "Аэрофлотом". Клиенты оператора теперь могут конвертировать бонусные баллы в мили крупнейшей российской авиакомпании. Их можно использовать на покупку авиабилетов, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг партнеров программы лояльности.

Клиентам "Ростелекома" доступны сертификаты на 300 или 500 миль — оформить обмен бонусов на них можно в личном кабинете или мобильном приложении "Мой Ростелеком". Для активации предложения нужно будет ввести полученный промокод в "Аэрофлот Бонус".

"Ростелеком" развивает бонусную программу с 2014 года во всех регионах присутствия. Она пользуется популярностью среди клиентов: ежегодно число пользователей стабильно растет в среднем на 20%. Участники накапливают бонусы за оплату услуг оператора, подключение автоплатежа, привязку личного кабинета к социальной сети "ВКонтакте", участие в опросах, заполнение данных профиля в личном кабинете, а также за покупки более чем в ста интернет-магазинах партнеров.

Обменять бонусы можно на скидки "СберМегаМаркета", "Яндекс Маркета", "Орматек", "585*Золотой", услуги страховой компании ВСК, специальный каталог книг "ЛитРес", подписку VK Музыка, сервисы "Пакет" от "Перекрестка" и "Пятерочки", билеты в сеть кинотеатров "КАРО", скидки на бронирование туров и отелей онлайн от Level.Travel, бесплатные уроки от Skyeng, Skysmart, Skillbox, украшения от SUNLIGHT и Sokolov.