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ВСК защитила здоровье сотрудников ИТ-компании ЛАНИТ

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Страховой Дом ВСК застраховал сотрудников многопрофильной группы ИТ-компаний ЛАНИТ полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).

Страховая защита действует до 30 июня 2024 года. В программу страхования вошли амбулаторно-поликлиническая, стоматологическая и скорая медицинская помощь, помощь на дому, экстренный и плановый стационар, а также врач-офис. Согласно договору, застрахованы более 5 000 сотрудников группы ЛАНИТ.

"Забота о сотрудниках и клиентах является стратегической целью ВСК, поэтому к вопросу защиты здоровья людей мы подходим особенно трепетно. Например, в 2022 году наша компания запустила "Цифровую клинику", которая позволяет пациентам получать медицинские услуги в кратчайшие сроки, а в эпоху тотальной цифровизации активно развивается и сервис ДМС. Тот факт, что лидер ИТ-отрасли ЛАНИТ сделал выбор в пользу Страхового Дома ВСК, говорит о доверии к развитию наших технологий, это для нас большая честь. Я уверен, что это сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

"Программы, направленные на благополучие и заботу о здоровье сотрудников, являются одними из важных составляющих нашей стратегии работы с персоналом. Мы всегда очень внимательно подходим к выбору поставщика услуг ДМС, руководствуясь большим количеством факторов и в первую очередь обратной связью от наших сотрудников. В 2022 году Страховой Дом ВСК проявил ответственный и внимательный подход как подрядчик сервиса ДМС. Мы с уверенностью приняли решение продлить наше сотрудничество на более долгий период", — отметила Ирина Бармина, директор по персоналу группы ЛАНИТ.

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Назад. 27 февраля 2023
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