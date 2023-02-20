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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

7 студенческих команд прошли в финал агротех-акселератора от Россельхозбанка

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IT-решение для виноградарей и виноделов, системы прогнозирования урожайности и видеоаналитики, сервис планирования карьеры и многое другое — всё это было представлено в финале студенческого акселератора от Россельхозбанка. По итогам акселератора семь проектов получили менторскую поддержку экспертов, а также возможность их внедрения в инфраструктуру РСХБ для улучшения пользовательского опыта клиентов экосистемы "Своё".

Завершился первый студенческий агротех-акселератор, запущенный в декабре 2022 года по инициативе Россельхозбанка при поддержке "Акселератора ФРИИ". На итоговом Демо Дне 7 команд с лучшими результатами работы в акселераторе продемонстрировали свои достижения инвесторам, представителям фондов и экспертам Россельхозбанка.

Финалистами акселератора стали:

  • IT-решение для виноградарей и виноделов на основе анализа больших данных о компонентах терруара "Terroir Concept";
  • Система для прогнозирования урожайности и получения статической информации о состоянии полей "Точнополе";
  • Платформа видеоаналитики для задач агропромышленного комплекса "Visagro";
  • Сервис планирования карьеры в сельском хозяйстве "Карьерный навигатор";
  • Единый реестр агрономического рынка образования для взаимодействия специалистов аграрного сектора, работодателей и образовательных учреждений "Агрокомьюнити";
  • Электронная B2B-площадка для оптовых поставщиков и покупателей агропродукции "E-CommerceAgro";
  • Автоматические системы по уходу за растениями от компании "TerraFarm".

За два месяца работы команды тестировали свои идеи, проверяли их работу на рынке и в разных клиентских сегментах. Российское общество "Знание" провело онлайн-обучение, необходимое для развития у команд продукто-ориентированного подхода. Дополнительно команды получали помощь менторов компании Napoleon IT и экспертов Россельхозбанка.

Участники акселератора были отобраны из более чем 300 заявок от студентов старших курсов, аспирантов и молодых ученых. В конкурсе приняли участие команды из 30 городов со всей России: Белгорода, Грозного, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Петропавловск-Камчатского, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы.

"Я хочу поздравить команды, успешно прошедшие студенческий акселератор, им, действительно, есть чем гордиться. Программа обучения была насыщенной, и часть команд сделали крутой разворот в своих проектах. Но останавливаться на достигнутом нашим финалистам пока рано. Сейчас мы активно обсуждаем дальнейшее сотрудничество и способы поиска инвестиций для дальнейшего развития их проектов. Те команды, которые не прошли в этом году в акселератор, могут представить свои идеи в следующих наборах: экосистема Своё, АгроИнвест Клуб, наши мероприятия, акселераторы — если команда готова продолжать работу и развиваться, мы найдем инструмент для её поддержки", — подчеркнула директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

"Радует, что среди финалистов тематически разные проекты. От агротуризма и EdTech до IT-систем оценки урожайности. Это говорит о кругозоре наших инноваторов и о том, что они воспринимают отрасль очень комплексно. Я верю, в ближайшее время, благодаря таким игрокам, как РСХБ, сельское хозяйство в России будет готово внедрять в свою работу разработки разных направлений и разных стадий развития", — отметил директор "Акселератора ФРИИ" Дмитрий Калаев.

Запись Демо-дня доступна на платформе РСХБ в цифре по ссылке: rshbdigital.ru/student-akselerator.

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Назад. 20 февраля 2023
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