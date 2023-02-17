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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 10% годовых

Россельхозбанк повысил ставки по рублевым вкладам. Максимальная ставка по вкладам "Доходный" и "Доходный Пенсионный" при размещении средств на срок 3 года теперь составит 10,0%. Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока, а в случае вклада "Доходный" также при открытии его через дистанционные каналы обслуживания.

"Доходный" — это один из популярных вкладов РСХБ. Вклад "Доходный" в рублях можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания — 3 000 рублей. Выплата процентов производится по выбору: в день окончания срока вклада или ежемесячно в последний рабочий день месяца (в таком случае максимальная ставка составит 8,4%). Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.

Вклад "Доходный Пенсионный" открывается при получении пенсии на счет, открытый в Россельхозбанке или предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в РСХБ. Минимальный размер первоначального взноса по нему — 500 рублей. При выборе опции ежемесячной выплаты процентов на счет максимальная ставка по данному вкладу составит 8,6%.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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Новости

Назад. 17 февраля 2023
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 10% годовых

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