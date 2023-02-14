В самое сердце: чаще всего в День влюбленных россияне обращаются к кардиологу с нарушением сердечного ритма

14.02.2023 12:09 Читали 31

В преддверии Дня всех влюбленных Страховой Дом ВСК и сеть медицинских клиник "Поликлиника.ру" проанализировали статистику обращений россиян к кардиологам. Так, по данным аналитиков, в период с 12 по 16 февраля россияне чаще всего обращаются к специалистам с первичной гипертензией (35% обращений), гипертонической болезнью (21%) и нарушением сердечного ритма (15%).

В Москве и Санкт-Петербурге мужчины обращаются к кардиологам чаще, чем женщины — 53% против 47%. В Московской области количество обратившихся мужчин и женщин примерно равное (51% на 49%), а в Нижегородской области к кардиологам свыше 59,5% обратившихся за помощью — женщины, на мужчин приходится 40,5%.

В медицине также существует понятие как синдром "разбитого сердца". Кардиолог, руководитель отделения персонализированной медицины сети клиник "Поликлиника.ру", Антон Вахляев рассказал, по каким признакам можно определить синдром "разбитого сердца".

"Синдром такоцубо, известный так же как синдром "разбитого сердца", является относительно недавно открытым феноменом в кардиологии. Это заболевание протекает под маской инфаркта миокарда. Главным отличием является отсутствие связи с тромбозом сосудов сердца, а потому в большинстве случаев этот псевдоинфаркт протекает гораздо быстрее и заканчивается полным выздоровлением. Доказана связь развития этого состояния с эмоциональными потрясениями. С точки зрения биохимии происходит прямое повреждение клеток сердца — кардиомиоцитов — гормонами стресса — норэпинефрином и эпинефрином".

По данным ВСК, регионом, где зафиксирован самый низкий средний возраст обращавшихся к кардиологам, является Карачаево-Черкесская Республика — у мужчин это 21 год, у женщин 26 лет. В Москве этот показатель равен 45 годам, в Санкт-Петербурге — 49 лет у женщин, у мужчин — 47 лет.

Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Марина Орехович рассказала, какую пользу на сердечно-сосудистую систему оказывает состояние влюбленности:

"Научные исследования показывают, что положительные эмоции, такие как влюбленность, могут улучшить работу сердечно-сосудистой системы, уменьшить уровень стресса и повысить уровень гормона настроения — окситоцина. Кроме того, влюбленные люди часто испытывают повышение уровня эндорфинов — гормонов радости, способствующих снижению уровня стресса. Это может помочь улучшить функционирование сердечно-сосудистой системы и уменьшить риск развития сердечных катастроф. Существуют данные, которые свидетельствуют о том, что влюбленные люди чаще ведут здоровый образ жизни, что также может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему. Это может включать в себя улучшение диеты, увеличение уровня физической активности и снижение уровня стресса".