При пожаре на ул. Победы в Самаре погибла женщина и пострадали ещё два человека

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 20 кв. м. В борьбе с огнем участвовал 31 человек. Пожар удалось ликвидировать в 0:26 13 февраля.
В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 65-летней женщины. Также при пожаре пострадали два человека: 90-летняя женщина и 45-летний мужчина.
Из здания было эвакуировано 18 человек, в том числе, пятеро были спасены пожарными и эвакуированы с помощью автолестницы. Среди спасённых один ребенок.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.