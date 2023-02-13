При пожаре на ул. Победы в Самаре погибла женщина и пострадали ещё два человека

13.02.2023 12:58 Читали 23

В воскресенье, 12 февраля, примерно в 23:37, произошел пожар на ул. Победы, 92 в Советском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 20 кв. м. В борьбе с огнем участвовал 31 человек. Пожар удалось ликвидировать в 0:26 13 февраля.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 65-летней женщины. Также при пожаре пострадали два человека: 90-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Из здания было эвакуировано 18 человек, в том числе, пятеро были спасены пожарными и эвакуированы с помощью автолестницы. Среди спасённых один ребенок.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.