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ВСК застраховала здоровье сотрудников "Калужской сбытовой компании" полисами ДМС

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Страховой Дом ВСК застраховал здоровье сотрудников публичного акционерного общества "Калужская сбытовая компания" полисами добровольного медицинского страхования.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались около 20 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила более 2,2 млн руб.

ПАО "Калужская сбытовая компания" является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области. Деятельность компании направлена на повышение качества и конкурентоспособности энергосбытовых услуг, наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов-потребителей электроэнергии при достижении максимальной экономической эффективности и прибыльности деятельности компании.

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Новости

Назад. 09 февраля 2023
ВСК застраховала здоровье сотрудников "Калужской сбытовой компании" полисами ДМС
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