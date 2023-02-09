ВСК застраховала здоровье сотрудников "Калужской сбытовой компании" полисами ДМС

09.02.2023 18:15 Читали 24

Страховой Дом ВСК застраховал здоровье сотрудников публичного акционерного общества "Калужская сбытовая компания" полисами добровольного медицинского страхования.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались около 20 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила более 2,2 млн руб.

ПАО "Калужская сбытовая компания" является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области. Деятельность компании направлена на повышение качества и конкурентоспособности энергосбытовых услуг, наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов-потребителей электроэнергии при достижении максимальной экономической эффективности и прибыльности деятельности компании.