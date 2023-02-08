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Россельхозбанк пополнил экосистему Своё Фермерство комплексным цифровым сервисом для начинающих агропредпринимателей

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Новый раздел для начинающих фермеров появился на платформе Своё Фермерство от Россельхозбанка. Теперь каждый, кто хотел бы заняться фермерством и открыть бизнес в сфере сельского хозяйства, может найти здесь практическую информацию по различным отраслям и направлениям агробизнеса и подобрать дело по душе.

Раздел "Бизнес с нуля" стал агрегатором ключевой информации, необходимой для запуска собственной фермы. На платформе уже представлена вся информация по основным направлениям птицеводства, где подробно описаны принципы разведения уток, гусей, кур, индюков, перепелок и другой сельскохозяйственной птицы, а любителям "экзотики" сервис поможет запустить даже страусиную ферму. По каждому направлению птицеводства пользователю доступна информация по организации бизнеса, основных расходах и потенциальных источниках финансирования, принципах содержания птицы и ухода за ней, нюансы откорма и ветеринарного контроля, а также примеры реальных бизнес-планов.

Для каждого вида птицеводческого бизнеса дополнительно представлена подборка экспертных материалов: статей и видео-трансляций, которые помогут начинающим аграриям погрузиться в нюансы ухода за тем или иным видом птицы, ее содержания, расскажут о наиболее типичных заболеваниях и методах их предупреждения, а также о вопросах, с которыми сталкивается каждый начинающий аграрий вне зависимости от вида деятельности: о финансировании, субсидировании, страховании и других организационно-правовых нюансах.

Раздел напрямую интегрирован с В2В-маркетплейсом Своё Фермерство, что позволяет в быстром и удобном формате в рамках одной платформы подобрать товары, необходимые для запуска бизнеса, заказать комбикорма для птицы, оборудование для фермы и многое другое. Сегодня на маркетплейсе Своё Фермерство представлено более 2 миллионов товаров для сельского хозяйства от тысяч поставщиков по всей России, в том числе более 3 000 предложений в категории корма, более 2 000 в категории животные и более 4 000 в категории фермерское оборудование.

В раздел "Бизнес с нуля" также интегрирован один из наиболее популярных сервисов экосистемы — "Ветеринар онлайн". Этот сервис поможет начинающим фермерам закрыть вопросы ветеринарного сопровождения без привлечения штатного ветеринара, сэкономив время и расходы.

"Сегодня наблюдается существенный рост интереса к сельскому хозяйству со стороны инвесторов и начинающих предпринимателей", — отмечает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка — "Однако решиться на бизнес в этой отрасли непросто ввиду отсутствия в свободном доступе экспертных материалов, бизнес-планов, информации об особенностях ведения бизнеса. Делая шаг в этом направлении, начинающие предприниматели в большинстве случаев проходят собственный путь проб и ошибок, поскольку на старте не могут адекватно оценить ресурсозатраты и риски ведения такого бизнеса. Наш новый раздел "Бизнес с нуля" объединил в себе всё необходимое для всестороннего изучения вопроса и принятия решения о старте бизнеса. Мы постарались собрать в рамках одной платформы всё, чтобы минимизировать трудозатраты начинающего фермера и максимально подготовить его к успешному старту в агробизнесе: экспертную информацию, бизнес-расчеты, необходимые товары. Пока пользователям сервиса "Бизнес с нуля" доступен только блок информации по птицеводству, однако совсем скоро раздел пополнится информацией для начинающих животноводов, рыбоводов, пчеловодов и по другим сельскохозяйственным направлениям".

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Назад. 08 февраля 2023
Россельхозбанк пополнил экосистему Своё Фермерство комплексным цифровым сервисом для начинающих агропредпринимателей
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