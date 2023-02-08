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Названы проекты, получившие Губернские гранты в области культуры и искусства

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В понедельник, 6 февраля, на оперативном совещании областного правительства, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров, министр культуры Самарской области Ирина Калягина рассказала о проектах, ставших победителями конкурса на предоставление Губернских грантов (субсидий) в области культуры и искусства на 2023 год.

Премии и гранты в области культуры и искусства вручаются ежегодно в целях не только поддержки работников отрасли, но и развития творческого кластера региона. При оценке проектов экспертной комиссией учитывается их актуальность и социокультурная значимость для региона и страны.

Как сообщила Ирина Калягина, в прошлом году заявки были поданы не только из крупных городов области, но и многих муниципальных районов. Среди победителей есть проекты из Самары, Тольятти, Исаклинского района и Кинеля. Комиссией по экспертизе работ и проектов в области культуры и искусства за 2022 год поддержаны фестивали, концерты, культурно-просветительские и музыкальные программы, издание книг и монографий, съемки документальных фильмов, посвященных легендарным жителям Самарской губернии.

В частности, гранта удостоены музыкальный проект «Волга-фолк Бэнд – 10 лет Волжский бренд!», проект по изданию каталога работ заслуженного художника России Герасимова В.Д. в связи с 85-летием со дня его рождения, проект из Исаклинского района по изданию сборника авторских песен композитора Александра Дмитриева «Песни льются на просторах…», издание книги «Архитектор Александр Устинович Зеленко».

В числе победителей — выставочные и фестивальные проекты. Например, поддержано проведение выставки скульптур «Степан Эрьзя «Русский Роден» общественного благотворительного фонда социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, а также проведение VII Всероссийского фестиваля молодежной культуры и креативных индустрий «ART&COOL» в Кинеле.

Удостоены грантов также театральные проекты: отмечены Тольяттинский театр «Дилижанс» со спектаклем «Крокодил» по сказке К.Чуковского, постановка краеведческого спектакля «Новые приключения Самарика» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья и профессиональных актёров АНО «Студия инклюзивного творчества» из Самары, а также другие проекты.

Всего в конце 2022 года комиссией определены 16 победителей – грантополучателей, 2 проекта из них с успехом реализованы в 2022 году,
14 проектов будут реализованы в 2023 году. 

Глава региона поблагодарил министра и конкурсную комиссию за проведенную работу: «Отобраны замечательные проекты. Рассчитываю, что их воплощение в жизнь будет значительным вкладом в сохранение традиционных на самарской земле культурных ценностей, позволит привлечь внимание общественности, молодых людей к важным аспектам истории и культуры нашей Самарской области».

Напомним, по решению Губернатора с 2020 года было увеличено финансирование грантового конкурса. Максимальный размер Губернского гранта был увеличен вдвое и составил 500 тыс. рублей.

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Назад. 08 февраля 2023
Названы проекты, получившие Губернские гранты в области культуры и искусства
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