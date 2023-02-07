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Цифровая клиника ВСК: набору веса может способствовать генетическая предрасположенность и проблемы с щитовидной железой

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Самой частой причиной появления лишнего веса является переедание. Однако существуют и другие факторы, способствующие набору массы тела — эндокринные недуги, генетическая предрасположенность и прием лекарственных средств. Специалисты Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказали про неочевидные факторы набора лишнего веса, а также составили универсальные рекомендации, которые позволят сдержать этот процесс.

Самая частая причина развития избыточной массы тела — дисбаланс между поступлением и расходом калорий. Если человек на регулярной основе переедает и ведет малоподвижный образ жизни, набора лишнего веса не избежать. Однако существуют различные болезни, провоцирующие проблему даже у активных людей, следящих за питанием. Это в первую очередь различные эндокринные недуги — нарушения работы щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы. Некоторые люди сталкиваются с генетически обусловленным недостатком ферментов, расщепляющих жиры, что также ведет к увеличению массы тела. Прием различных лекарственных средств также может способствовать набору веса — оральные контрацептивы, стероидные гормоны или инсулин.

При отсутствии проблем со здоровьем избежать ожирения можно, соблюдая базовые рекомендации:

  • Питаться регулярно, в одно и то же время, соблюдая перерыв между приемами пищи не более 4-5 часов.
  • В ежедневное меню необходимо включить продукты из разных пищевых групп, например, фрукты, овощи, листовую зелень, ягоды, грибы. Отдельное внимание стоит уделить качественному белку, регулярно употреблять в пищу мясо, рыбу, бобовые культуры.
  • Минимизировать потребление поваренной соли — суточная норма не должна превышать 3 г.
  • Свести к минимуму количество потребления быстрых углеводов. К ним обычно относят продукты, которые имеют сладкий вкус.
  • Отдавать предпочтение цельным продуктам, например, красному или белому мясу, при этом минимизировать потребление колбас, полуфабрикатов, консервов и других модифицированных продуктов.
  • В рацион необходимо включить белки, жиры, углеводы и клетчатку.

"Избыточная масса тела — многогранная проблема, которая требует комплексного подхода. Важно понять причину ее появления, скорректировать питание и повысить уровень физической активности, а также убедиться, что нет органической патологии, которая способствует набору лишнего веса. Например, есть люди, регулярно питающиеся фастфудом, но не набирающие вес. Это легко объяснить — если человек соблюдает калораж в пределах 2 тыс. ккал в сутки, занимается спортом, не имеет патологий, то и проблем с ожирением у него не будет. И наоборот, некоторые пациенты набирают вес, при этом соблюдают диеты. Поэтому при развитии избыточной массы тела необходимо изначально обратиться на прием к врачу-эндокринологу, при необходимости сдать лабораторные анализы для оценки состояния организма, и на основании полученных данных определиться с тактикой дальнейших действий под контролем специалиста", — отметила Алина Кобозева, Врач-терапевт, семейный врач Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

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