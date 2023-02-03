В "Ростелекоме" рассказали о технологических трендах, напрямую затрагивающих бизнес

03.02.2023 17:56 Читали 30

Старший вице-президент по информационным технологиям компании "Ростелеком" Кирилл Меньшов в своем ежегодном выступлении, посвященном актуальным трендам в сфере ИТ, рассказал какие вызовы стоят перед технологическими компаниями сегодня и какие условия роста диктуют новые экономические реалии.

С каждым годом благодаря технологиям темп жизни ускоряется. Тренды уже не просто сменяются, а накладываются друг на друга. Эволюция достигла той фазы, когда долгосрочные прогнозы больше напоминают фантастические романы, так как ориентируются скорее на вероятные научные прорывы, которые на данном этапе сложно осуществимы. Главными силами, контролирующими технологический мир, становятся возможная коммерциализация идей, политические и экономические условия.

В своем ежегодном выступлении старший вице-президент по информационным технологиям компании "Ростелеком" Кирилл Меньшов отметил практические аспекты IT-сферы, которые уже в скором будущем начнут затрагивать крупный, средний и малый бизнес.

"В 2022 году происходит разлом ранее достаточно целостного технологического мира. Помимо санкций в отношении России, мы видим существенное ограничение технологического экспорта и инноваций со стороны Запада в сторону Китая. Это закладываются основы будущего миропорядка, где технологии станут разграничены и уже не будут доступны как сейчас. Это существенный тренд, который сегментирует IT-сообщество, сервисы, технологии", — отметил в самом начале своего выступления Кирилл Меньшов.

Кроме того, он выделил замедление развития технологий и уход их в прикладные ниши. Теперь активное применение и внимание к той или иной инновации зависит, в первую очередь, от возможности ее коммерциализации. В соответствии с мировой экономической ситуацией предполагается, что инвесторы будут больше заинтересованы в поддержании идей, которые могут быть интересны с точки зрения применения уже в ближайшее время, и будут скептически относиться к долгосрочным абстрактным проектам. Принципиально новым обстоятельством станет необходимость внимательно следить за китайским IT-рынком, где действуют свои специфические правила, кардинально отличающиеся от западных.

По словам топ-менеджера "Ростелекома", российский рынок оказался достаточно хорошо подготовлен к уходу ряда зарубежных компаний в 2022 году, так как санкционная политика относительно ряда отечественных компаний проводилась не первый год, и многие были готовы к этим рискам.

Самым актуальным запросом для российского IT-сектора сегодня становится не просто как удержаться на достигнутом технологическом уровне, но и как сохранить привычные темпы развития. Такое возможно только при условии грамотного импортозамещения. Отечественные компании столкнулись и с серьезными вызовами в сфере информационной безопасности, ограничениями бюджета в новых экономических условиях, поиском квалифицированных специалистов.

В своем выступлении Кирилл Меньшов выделил пять основных групп трендов, интересных российскому рынку. Заметим на полях, что мировые тренды интересны сейчас нашей стране по большей части в долгосрочной перспективе.

В первой группе "Технологические и цифровые тренды". Здесь на ведущее место выходит тема умных устройств, которые все больше проникают в повседневную и профессиональную жизнь граждан. Многие уже пользуются технологиями "умный дом", гаджетами для мониторинга состояния организма. Промышленные предприятия все чаще прибегают к автоматизации рабочих процессов. Технологии создания дронов и автопилотов стали востребованы в военном секторе.

Интересны тренды развития "Искусственного интеллекта". Практика их использования показала, что человек все еще не любит общаться с цифровыми помощниками и требует переключения с ИИ на живого оператора. Но при этом ИИ отлично зарекомендовал себя как технология для постановки задач и управления людьми. Меньшов отметил и изменение вектора в работе с данными: на смену Big Data пришла Date Fabric. Это корректирует практику использования информации: ее уже требуется как-то хранить и практически невозможно структурировать.

Тренды в группе "ИТ и информационная безопасность" всегда строятся на заинтересованности в развитии каналов взаимодействия, кибербезопасности, создании условия для привлечения IT-кадров и стремлении к автоматизации процессов.

"Телеком-тренды в разрезе ИТ-технологий" посвящены формированию частных сетей LTE, внедрению технологии 5G, интеграции телекома в городскую инфраструктуру. В этом секторе особое место привычно отдается клиентоориентированности. Поэтому вперед выходят предикативное прогнозирование, речевая аналитика и виртуальные помощники. Интересно, что снова проявился тренд на создание экосистем с набором лайфстайл-сервисов.

Тренды в государственном управлении — импортозамещение (это обязательное условие технологической независимости); стремление обеспечить предоставление государственных услуг в цифровом виде; воспитание профессиональных IT-кадров; строительство новой инфраструктуры связи.

Мировые тренды — использование ИИ для управления рисками; формирование цифровой иммунной системы; стремление к отраслевым облачным решениям; создание суперприложений, на базе которых можно разрабатывать свои собственные мини-приложения; непрерывное самообучение ИИ; развитие метавселенных.

Отвечая на вопросы журналистов, Кирилл Меньшов отметил, что тренда на децифровизацию, по крайней мере, явного, сейчас нет; а дефицит высокотехнологичного оборудования отечественного производства связан, в первую очередь, с его ценой. IT-централизация продолжает диктовать условия регионам, но при этом не отбирает возможности для удаленной работы.

В конце своего выступления спикер еще раз подчеркнул, что сейчас главная задача IT-сектора после сложного 2022 года снова перейти в стадию роста. Еще он обратил внимание, что и предыдущие "ковидные" годы также были непростыми, тем не менее это не помешало отечественному рынку технологических решений выстоять и успешно продолжить свое развитие.