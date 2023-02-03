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Технологическая компания, дочерняя структура Страхового Дома ВСК, стала резидентом ИНТЦ "Сириус"

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Дочерняя компания Страхового Дома ВСК ООО "Высокие цифровые технологии" (ВЦТ) стала резидентом ИНТЦ (Инновационного научно-технологического центра) "Сириус". Официальное вручение свидетельства было осуществлено 27 января 2022 года в городе Сочи.

ВЦТ в статусе резидента получит доступ к уникальному опыту, к ведущим научным и образовательным организациям, ученым мирового уровня, предприятиям в сфере исследований и разработок. Такое сотрудничество открывает для компании возможности эффективного развития в высококонкурентной среде.

ООО "Высокие цифровые технологии" — дочерняя структура Страхового Дома ВСК. Компания была создана для реализации высокого ИТ-потенциала страховщика, наработанного за время цифровой трансформации и перехода на целевую архитектуру.

ВЦТ предоставляет услуги ИТ-консалтинга, разработки ПО (программного обеспечения), внедрение цифровых решений на базе open-source технологий и отечественного ПО, построения DevOps в командах разработки. Компания уделяет большое внимание перспективе импортозамещения ИТ-технологий, предоставляя и способствуя распространению решений на стеке технологий отечественного производства и open-source разработки.

Ключевая разработка ВЦТ — платформа Marlin, которая упраздняет рутинные операции, предоставляя возможность разработчикам заниматься действительно важными делами. С ее помощью автоматически происходит сборка, доставка, тестирование, релиз и эксплуатация программного обеспечения. Платформа позволяет снизить стоимость разработки на 40% и ускорить процессы за счёт снижения количества ручных операций в три раза.

"За годы успешной цифровой трансформации Страховой Дом ВСК наработал большой опыт. В ВСК уже внедрены интеллектуальная система принятия решений, машинное обучение и многие уникальные программы, которых нет больше ни у кого на страховом рынке России. Внедряя цифровые инструменты, бизнес становится более эффективным, а клиенты получают современный сервис и персональные условия страхования. С созданием дочерней компании "Высокие цифровые технологии" ИТ-компетенции ВСК вышли далеко за пределы страховой организации. Теперь мы готовы поделиться наработками и знаниями", — заявил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Страховой Дом ВСК является одним из лидеров рынка в вопросе цифровизации своего сервиса и имеет огромный опыт в разработке новых технологий. Только за последние два года в национальной премии "Время инноваций" победили проекты компании: внедрение искусственного интеллекта в каско в 2021 году и расширенная версия "Европротокол онлайн" в 2022 году. Кроме того, лауреатом премии Digital Leaders стала "Цифровая клиника" ВСК. Эти и другие наши достижения позволяют нам с уверенностью говорить, что мы готовы и рады сотрудничеству с одним из главных инновационных центров России", — отметил Дмитрий Финк, Генеральный директор ООО "Высокие цифровые технологии".

"Мы видим высокий потенциал в новом резиденте и в совместных с ним проектах. Мы уверены, что сотрудничество принесет ИНТЦ "Сириус" пользу, и готовы реализовывать серьезные задачи с новым резидентом. ИНТЦ "Сириус" — это уникальный "город будущего", гармоничной основой которого являются наука, инновации, искусство и творчество. В частности, мы разрабатываем проекты с внедрением искусственного интеллекта, проводим когнитивные исследования в области образования, изучаем генетику и многое другое", — рассказал Михаил Рыков, генеральный директор "УК ИНТЦ "Сириус".

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Новости

Назад. 03 февраля 2023
Технологическая компания, дочерняя структура Страхового Дома ВСК, стала резидентом ИНТЦ "Сириус"

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