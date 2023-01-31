Виновнику пожара в Самаре, где погибли двое, предъявлено обвинение

По данному факту расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ
В ходе проведения предварительного расследования было установлено, что к совершению преступления причастен 36-летний житель указанного дома, проживающий в квартире на первом этаже. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неправильного использования нагревательного прибора, в результате чего воспламенилась горючая жидкость. По ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ.