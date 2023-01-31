Виновнику пожара в Самаре, где погибли двое, предъявлено обвинение

31.01.2023 15:49 Читали 15

Как сообщалось ранее, 11 января 2023 года на улице Некрасовской в 3-этажном жилом доме произошел пожар. В машине "скорой помощи" от отравления угарным газом умерла 5-летняя девочка, которую вынесли из квартиры, расположенной на втором этаже дома. Через несколько дней в доме было обнаружено тело женщины без признаков жизни.