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РСХБ: драйверами развития внутреннего туризма станут российские вина и их яркая индивидуальность

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Комплексный подход к развитию винодельческой отрасли, государственная поддержка, а также высокая рентабельность бизнеса создают привлекательные условия для стимулирования инвестиций, наращивания производственных мощностей виноделен и вследствие этого — экспорта российского вина. Об этом на Российском винодельческом форуме заявила директор Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Олеся Калашникова.

Благодаря созданию специальных государственных программ поддержки в России были созданы благоприятные условия для масштабирования отечественного виноградарства. Согласно исследованиям аналитиков РСХБ, сейчас рентабельность виноградарства и виноделия в России по EBITDA составляет от 20 до 30%.

"Виноделие — несомненно молодая отрасль. Сейчас она переживает уже "третью волну" инвестиций. Первая состоялась в 90-е годы и была инициирована для поддержки отрасли после антиалкогольной компании. Вторая символизировала собой восстановление виноделия в России в первое десятилетие XXI века, когда активный рост экономики не обошел и эту отрасль: стали появляться первые современные винодельни, развивался винный туризм. Третья волна — настоящее время, характеризуется активным вниманием государства и его институтов (например, Минсельхоза) к развитию отрасли. Созданы государственные меры поддержки для производства и переработки винограда, а лидеры отрасли (как пример, КубаньВино) ежегодно закладывают около 500 га новых виноградников. Именно это делает виноделие привлекательным для крупных инвесторов", — считает директор Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Олеся Калашникова.

РСХБ обеспечивает комплексную поддержку предпринимателей, готовых заняться виноделием, ведь несмотря на высокую маржинальность бизнеса, эта отрасль имеет длинную инвестиционную фазу (как минимум 5 лет). Восьмилетние кредиты на развитие дают поддержку предприятиям на протяжении всего долгого инвестиционного цикла. Выделенные средства идут на покупку селекционного материала, закладку виноградников, строительство перерабатывающих мощностей и хранилищ, а также позволяют комфортно дождаться первого урожая.

Санкционное давление на Россию также создаёт благоприятные условия для стимулирования всех циклов производства вина. Более того, запрет на импорт виноматериалов и отказ части иностранных поставщиков поставлять продукцию в Россию дали импульс ускоренному развитию отрасли. Данные события существенно расширили спрос на отечественную продукцию со стороны ритейла и HoReCa. В перспективе российские вина и их яркая индивидуальность также станут драйверами внутреннего туризма. Вкусовые характеристики вина позволяют развить гастрокультуру и производство местных фермерских продуктов, чтобы создавать неповторимые локальные сочетания блюд и вина.

"В России виноградники сосредоточены в основном в южных регионах, но они всё продолжают разрастаться. Каждый сорт вина, каждый виноградник обладает яркой индивидуальностью, а неповторимые сочетания местных продуктов и вин создают яркий колорит региона. Таким образом, в России уже сейчас формируются новые центры притяжения для гастротуристов. Важнейшим аспектом продвижения локальных виноделен могут стать фестивали по образцу фестивалей Своё, которые проводятся РСХБ по всей стране уже несколько лет. Считаем возможным провести аналогичные мероприятия с привлечением ведущих виноделов страны", — добавляет Олеся Калашникова.

На агрегаторе агротуризма Свое За Городом, запущенном Россельхозбанком, представлено более 30 винных туров в Краснодарском крае, Ростовской области, Севастополе, Симферополе и Волгоградской области. На платформе собраны как классические однодневные туры с экскурсией по винодельне и производству, так и туры, предполагающие проживание с видом на виноградники и перемещение по нескольким туристическим точкам за одни выходные.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. Реклама. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

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