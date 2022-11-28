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Половина российских компаний увидели необходимость в перестройке собственных систем киберзащиты

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К концу 2022 года почти половина (42%) российских организаций пришли к выводу, что им необходимо перестроить свою систему киберзащиты. При этом в госсекторе этот показатель выше — 61%. Основные причины, которые заставили пересмотреть подход к ИБ: рост киберугроз (более чем на 50% возросло число значимых инцидентов после начала СВО), новые регуляторные требования (Указ № 250 и не только), уход зарубежных вендоров из России и потребность в импортозамещении. Такие данные следуют из исследования, проведенного экспертами компании "РТК-Солар".

Всего было опрошено более 150 респондентов, представляющих госвласть, крупный и средний бизнес, включая ИТ, промышленность, транспорт, ритейл, здравоохранение. Опрос проводился в 1 и 4 кварталах 2022 года, что позволило увидеть результаты в динамике. Также была проанализирована информация о закупках и фактическом количестве решений по кибербезопасности на российском рынке.

Перестраивать свои ИБ-системы организации планируют с помощью российских ИБ-вендоров. А 76% респондентов заявили, что перейдут на отечественные СЗИ до конца текущего года. Однако уже сейчас доля российских ИБ-решений составляет 35% (в 1 квартале этот показатель равнялся 29%). А к концу 2023 года их доля может достигнуть уже 52%, таким образом темпы импортозамещения не будут снижаться.

Наибольшим спросом пользуются VPN-шлюзы — их планируют внедрить или поменять 29% опрошенных. Здесь важную роль играют нормативные требования по защите информации. На втором месте по популярности (19%) — системы защиты от утечек (DLP), что объясняется ростом инцидентов по вине инсайдеров. Также опрошенные планируют внедрять отечественные шлюзы безопасности (SWG), межсетевые экраны (NGFW), системы защиты веб-приложений (WAF) и системы управления событиями безопасности (SIEM).

"Фактическая доля отечественных решений выросла на 6-8% за 2022 год. Но в то же время сохраняются и определённые барьеры, которые мешают импортозамещению. В частности, респонденты указывали на рост стоимость российских СЗИ — в среднем на 14%. Также всё больше компаний говорят об увеличении сроков поставок. В 1 квартале 47% респондентов столкнулись с подобной проблемой, а к 4 кварталу их доля выросла до 59%. Чтобы ситуация не усугублялась, необходимо уже сейчас прорабатывать подходы к импортозамещению ключевых СЗИ", — отметила руководитель группы рыночной аналитики компании "РТК-Солар" Юлия Косова.

Закупка новых СЗИ — не единственная мера, которую предпринимают организации на фоне возрастающей угрозы. Так крупные коммерческие компании начали активнее разрабатывать планы по реагированию на инциденты. Если в начале года таких компаний было только 50%, то к 4 кварталу уже 70%. Госсектор же старается укрепить собственные ИБ-службы. В 4 квартале 24% респондентов отметили, что наняли новых специалистов, а в начале года таких было всего 12%. Примечательно, что для коммерческих компаний кибератака сопряжена в первую очередь с репутационными рисками, в то время как госсектор больше опасается за потерю данных из закрытых систем.

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Назад. 28 ноября 2022 Вперед.
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