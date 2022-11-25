Страховой Дом ВСК выступил организатором HR-форума в Самаре

25.11.2022 13:23 Читали 13

Страховой Дом ВСК выступил организатором форума "HR решения с экономическим эффектом для бизнеса", который прошел 24 ноября в Самаре. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры и директора по персоналу крупных компаний, руководители организаций здравоохранения и банков, представители региональной промышленности и власти.

В рамках события спикеры обсудили изменения в трудовом законодательстве, инструменты повышения вовлеченности персонала и его мотивации, а также продукты добровольного медицинского страхования в рамках укрепления репутации компаний-работодателей.

Модераторами форума выступили Николай Кочетков, ответственный за event-направление интернет-рекрутмента HeadHunter, и Андрей Правдин, директор Самарского филиала Страхового Дома ВСК.

В рамках мероприятия Николай Кочетков рассказал о текущем состоянии российского рынка труда, существующих на нем трендах и особенностях. Его коллега — Альбина Султанова, директор Казанского подразделения HeadHunter, дала практические кейсы по построению корпоративной культуры и объяснила необходимость ее создания в период кризиса.

Представители Страхового Дома ВСК — Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов, и Ольга Попова, руководитель департамента развития региональной сети компании, объяснили преимущества дополнительного медицинского страхования в качестве эффективного способа мотивации коллектива. О том, как компаниям правильно применять ДМС в процессе мотивации сотрудников, подробно рассказал Армен Саркисян, генеральный директор клиники "Сфера".

Александр Абраменко, генеральный директор ООО "Аквамарин", рассказал о том, как правильно вовлечь сотрудников в процесс развития бизнеса для увеличения его рентабельности, а также поделился о преимуществах использования конструктора программ лояльности и вовлечения "СВОИ" — корпоративного маркетплейса компании со скидками и бонусами для участников. О вовлеченности персонала на примерах своего предприятия рассказал и Павел Мисюля, генеральный директор ООО "Самарский Стройфарфор".

С актуальными изменениями в трудовом законодательстве РФ присутствующих ознакомила Ольга Макарова, заместитель руководителя Государственной инспекции труда по правовым вопросам Самарской области, а об инновационных технологиях, применяемых в сфере HR, рассказала Юлия Бунтова, HR-директор Поволжского банка ПАО "Сбербанк".

"Чтобы конкурировать на современном рынке труда, руководителю компании необходимо уделять внимание лояльности сотрудников, ведь от их работоспособности и вовлеченности также зависит эффективность работы компании. Мотивация — как материальная, так и нематериальная, по-прежнему остается одним из действенных инструментов HR-политики. Соискатели считают социальный пакет и ДМС одним из важнейших критериев при выборе работодателя, поэтому необходимо учитывать предпочтения кандидатов и постоянно работать над качеством и эффективностью управления персоналом", — подвел итог HR-форума в Самаре Андрей Правдин, директор Самарского филиала Страхового Дома ВСК.