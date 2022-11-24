"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Спартаком"

24.11.2022 08:50 Читали 11

В пятом туре группового этапа Кубка России "Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли действующего обладателя кубка московский "Спартак" - 2:1.

Счет в мачте был открыт на 56-й минуте. После навеса с углового Квинси Промеса с передачи Александра Соболева отличился Никита Чернов - 0:1.

На 73-й минуте с передачи Гленна Бейла Александр Коваленко сравнял счет - 1:1. Уже через минуту Сергей Пиняев подкараулил ошибку Руслана Литвинова и отправил мяч в ворота "Спартака". В итоге волевая победа самарцев - 2:1.

Перед последним туром в группе B на первом месте "Спартак" - 12 очков, на втором "Крылья" - 9 очков, на третьем "Зенит" - 9 очков, четвертый "Факел" - 0 очков.

Гленн Бейл получил в матче предупреждение, которое для него стало вторым в турнире, и он пропустит следующий кубковый матч.

В заключительном туре группового этапа "Крылья Советов" принимают воронежский "Факел". Игра состоится в воскресенье, 27 ноября, в 17:00.