Чаще всего в 2022 году у россиян ломались смартфоны, наушники и телевизоры

23.11.2022 18:13 Читали 25

Средняя сумма выплаты по страхованию техники в 2022 году составила почти 18 тыс. рублей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Суммарно за 10 месяцев 2022 года компания выплатила россиянам по этим рискам более 258 млн рублей. Причем наибольшее число обращений в связи с поломкой гаджетов в компанию поступило в период новогодних праздников.

Наибольшее число обращение по страхованию техники поступило в 2022 от владельцев смартфонов (46%). На втором месте в антирейтинге часто ломающихся гаджетов — наушники (19%), на третьем месте — телевизоры (17%). Замыкают топ-5 планшеты (14%) и кофемашины (3%).

Самыми дорогостоящими в обслуживании гаджетами являются смартфоны — средняя компенсация при наступлении страхового случая составляет почти 24 тыс. рублей. На втором месте телевизоры — 17 тыс. рублей. Ремонт наушников по данным ВСК оценивается в среднем в 10 тыс. рублей. Средний размер выплаты в категории "планшеты" составляет 6 тыс. рублей.

Чаще всего россияне в 2022 году ломали гаджеты в январе (30% обращений), феврале (17%) и июле (11%).