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ПСБ в Самарской области увеличил выдачу ипотечных кредитов в 3 раза

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Третий квартал 2022 года стал рекордным по выдаче ипотечных кредитов ПСБ жителям Самарского региона — банк в 3 раза увеличил выдачу жилищных займов по сравнению со вторым кварталом 2022 года и в 1,5 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек ипотечного займа вырос в 2 раза и составляет 4,3 млн рублей.

Основная доля продаж в Самарской области в третьем квартале пришлась на гражданскую ипотеку (87%), 13% составляют выдачи в рамках военной ипотеки, получить которую военнослужащие могут по самой выгодной ставке — от 4,3% годовых.

В рамках гражданской ипотеки наибольший объем выдач (62%) приходится на программы, позволяющие приобретать недвижимость на первичном рынке, в том числе и по госпрограммам, 29% — на вторичный рынок, 9% — на рефинансирование кредитов, ранее полученных под более высокую ставку.

"Во втором квартале на фоне экономической турбулентности и резкого роста ключевой ставки на рынке недвижимости наблюдалось временное затишье. Однако вслед за стабилизацией ситуации и улучшением условий по ипотеке спрос на жилье начал восстанавливаться. Клиенты стали приобретать недвижимость не только в Самарской области, но и в Москве и Санкт-Петербурге, используя ее как инвестиционный инструмент", — отмечает Ольга Грачева, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса дополнительного офиса "Самарский" ПСБ.

Подать заявку и оформить ипотеку в ПСБ можно на сайте банка, в мобильном приложении, по QR-коду у аккредитованных застройщиков, а также в любом из региональных офисов банка, расположенных в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

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Новости

Назад. 23 ноября 2022
ПСБ в Самарской области увеличил выдачу ипотечных кредитов в 3 раза
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