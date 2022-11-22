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В Новокуйбышевске под тепловозом погиб мужчина

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В субботу, 19 ноября, вечером на 4-м пикете 1076 км перегона Новокуйбышевск - Липяги тепловозом смертельно травмирован 61-летний житель региона, об этом сообщили в Центральном МСУТ СК РФ.

По данным следствия, машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако столкновения предотвратить не удалось.

По факту случившегося Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место происшествия выехал следователь.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - сообщают в Центральном МСУТ СК РФ.

Представители следственного ведомства напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте.

"Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током от контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, желание сделать эффектное селфи, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории", - поясняют в Центральном МСУТ СК РФ.

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Новости

Назад. 22 ноября 2022
В Новокуйбышевске под тепловозом погиб мужчина
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