16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Гран-при России «Волжский пируэт»: в Самаре выступили звезды фигурного катания

Читали 27

В Самаре прошел пятый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию на коньках. Все внимание жителей 63 региона было приковано к выступлениям тольяттинца Егора Базина и его партнерши Елизаветы Худайбердиевой в танцах на льду. По сумме двух прокатов дуэт набрал 210,42 балла. Напомним, ранее представители Самарской и Московской областей стали победителями второго этапа. Теперь с двумя золотыми медалями серии фигуристы уверенно попадают в финал, который пройдет в начале марта в Сочи.

«Эмоции переполняют, было очень волнительно, но публика помогла. Очень круто выступать дома! Новый Дворец спорта понравился. Отличный лед и замечательные условия», — поделился Егор Базин.

На соревнования в обновленный Дворец спорта имени Владимира Высоцкого в качестве почетного гостя был приглашен президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Его ждала вся Самара, все поклонники фигурного катания. Но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. Легендарный фигурист в возрасте 76 лет скоропостижно скончался 17 ноября. В память о великом спортсмене соревнования начались с минуты молчания, а участники выступали с траурными повязками.

Со старым Дворцом у Александра Георгиевича были связаны самые добрые воспоминания в его спортивной карьере вместе с Людмилой Пахомовой. Эта танцевальная пара стала первым чемпионом в олимпийской истории танцев на льду зимних Игр в Инсбруке-76. Именно в Куйбышеве они оттачивали свою олимпийскую программу. Здесь родился их знаменитый показательный танец «Кумпарсита». 

«Я помню их блистательное выступление перед Инсбруком на зрительском показе в Куйбышеве. Дворец спорта был забит битком. Люди сидели и стояли в проходах. Весть о его смерти повергла нас всех в шок. Александр Горшков был очень добрым и скромным», — подчеркнула вице-президент федерации фигурного катания на коньках России, президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш. Отметим, что в губернии на протяжении более двадцати лет проводится турнир «Кумпарсита», который по сей день проводится в Самарской области и хранит историческую память.

В соревнованиях среди женщин победу одержала Софья Самоделкина. Фигуристка в произвольной программе всего на несколько сотых обошла серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову, которая заняла второе место. На третьем — Ксения Гущина.

В парах не было равных Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов из Пермского края. Бронза досталась дуэту из Санкт-Петербурга Ясмине Кадыровой и Валерию Колесову.

У мужчин победу одержал ученик Алексея Николаевича Мишина Глеб Лутфуллин. Серебро завоевал Александр Самарин, уступив победителю пять баллов. Тройку призеров замкнул Марк Кондратюк, который из-за травмы спины существенно упростил свою программу.

«Самарская область впервые принимала такие масштабные соревнования по фигурному катанию на коньках. Я очень рад, что на соревнованиях присутствуют и наши самые юные спортсмены, которые только начинают свой путь в спорте. Для них выступления звезд фигурного катания — это пример и ориентир», — отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Сегодня в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Обновленный Дворец спорта – отличная площадка для проведения турниров различного уровня. Напомним, он был построен на историческом месте под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на год раньше запланированных сроков. Благодаря системной работе главе региона удалось заручиться поддержкой федерального центра. Объект строился, в том числе, на средства проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Всего за 5 лет в области реконструировали и построили более 135 спортобъектов.

Версия для печати

Новости

Назад. 22 ноября 2022
В Новокуйбышевске под тепловозом погиб мужчина
В Шигонском районе в кювет опрокинулся вахтовый автобус с 20 рабочими
Минцифры провела исследование уровня киберграмотности россиян
ПСБ проведет II Российский Форум по финансовой грамотности "Просто капитал"
Баскетбольная "Самара" проиграла УНИКСу - 86:94
В октябре деловая активность бизнеса снизилась до весенних минимумов
Гран-при России «Волжский пируэт»: в Самаре выступили звезды фигурного катания

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Медбрат детской больницы рассказал, как более 40 лет назад его спасли будущие коллеги

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой в Международный день недоношенного ребенка встретились врачи и родители с детьми, которые родились задолго до срока, – вес некоторых малышей составлял менее 1000 граммов. Благодаря профессиональной команде врачей, их самоотверженности, опыту, малыши живут и успешно развиваются.

Учительница из Тольятти перевела 1 млн руб. мошеннику

Поздно вечером 60-летней жительнице Тольятти, работающей учителем, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее денежными средствами, хранящимися на банковской карте, хотят завладеть мошенники.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В двух селах Самарской области будет запущен новый водопровод в рамках федерального проекта «Чистая вода»

В Красноармейском районе Самарской области завершается строительство группового водопровода для обеспечения чистой питьевой водой жителей двух сел – Колывань и Каменный Брод в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Он и она