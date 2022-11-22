Гран-при России «Волжский пируэт»: в Самаре выступили звезды фигурного катания

22.11.2022 10:44 Читали 27

В Самаре прошел пятый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию на коньках. Все внимание жителей 63 региона было приковано к выступлениям тольяттинца Егора Базина и его партнерши Елизаветы Худайбердиевой в танцах на льду. По сумме двух прокатов дуэт набрал 210,42 балла. Напомним, ранее представители Самарской и Московской областей стали победителями второго этапа. Теперь с двумя золотыми медалями серии фигуристы уверенно попадают в финал, который пройдет в начале марта в Сочи.

«Эмоции переполняют, было очень волнительно, но публика помогла. Очень круто выступать дома! Новый Дворец спорта понравился. Отличный лед и замечательные условия», — поделился Егор Базин.

На соревнования в обновленный Дворец спорта имени Владимира Высоцкого в качестве почетного гостя был приглашен президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Его ждала вся Самара, все поклонники фигурного катания. Но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. Легендарный фигурист в возрасте 76 лет скоропостижно скончался 17 ноября. В память о великом спортсмене соревнования начались с минуты молчания, а участники выступали с траурными повязками.

Со старым Дворцом у Александра Георгиевича были связаны самые добрые воспоминания в его спортивной карьере вместе с Людмилой Пахомовой. Эта танцевальная пара стала первым чемпионом в олимпийской истории танцев на льду зимних Игр в Инсбруке-76. Именно в Куйбышеве они оттачивали свою олимпийскую программу. Здесь родился их знаменитый показательный танец «Кумпарсита».

«Я помню их блистательное выступление перед Инсбруком на зрительском показе в Куйбышеве. Дворец спорта был забит битком. Люди сидели и стояли в проходах. Весть о его смерти повергла нас всех в шок. Александр Горшков был очень добрым и скромным», — подчеркнула вице-президент федерации фигурного катания на коньках России, президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш. Отметим, что в губернии на протяжении более двадцати лет проводится турнир «Кумпарсита», который по сей день проводится в Самарской области и хранит историческую память.

В соревнованиях среди женщин победу одержала Софья Самоделкина. Фигуристка в произвольной программе всего на несколько сотых обошла серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову, которая заняла второе место. На третьем — Ксения Гущина.

В парах не было равных Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов из Пермского края. Бронза досталась дуэту из Санкт-Петербурга Ясмине Кадыровой и Валерию Колесову.

У мужчин победу одержал ученик Алексея Николаевича Мишина Глеб Лутфуллин. Серебро завоевал Александр Самарин, уступив победителю пять баллов. Тройку призеров замкнул Марк Кондратюк, который из-за травмы спины существенно упростил свою программу.

«Самарская область впервые принимала такие масштабные соревнования по фигурному катанию на коньках. Я очень рад, что на соревнованиях присутствуют и наши самые юные спортсмены, которые только начинают свой путь в спорте. Для них выступления звезд фигурного катания — это пример и ориентир», — отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Сегодня в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Обновленный Дворец спорта – отличная площадка для проведения турниров различного уровня. Напомним, он был построен на историческом месте под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на год раньше запланированных сроков. Благодаря системной работе главе региона удалось заручиться поддержкой федерального центра. Объект строился, в том числе, на средства проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Всего за 5 лет в области реконструировали и построили более 135 спортобъектов.