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В октябре деловая активность бизнеса снизилась до весенних минимумов

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Согласно Индексу RSBI, который в октябре 2022 года составил 48,5 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса ушла в зону спада, сравнявшись с показателями весны текущего года, отражая реакцию предпринимателей на геополитические и экономические процессы.

Рост, хоть и незначительный, смогла продемонстрировать только компонента Кредитов, все остальные ощутимо снизились. Компонента Продаж уже больше года находится в зоне спада, куда в октябре опустилась и компонента Кадров, чьи минимальные показатели сопоставимы с уровнем пандемийного 2020 года. Компонента Инвестиций осталась в зоне роста, подтверждая планы предпринимателей расширять бизнес, в первую очередь в производственном секторе, тем не менее и она заметно снизилась.

"Компонента Кредитов при снижении остальных показателей Индекса RSBI удерживает позиции в положительной зоне и даже незначительно выросла, во многом благодаря мерам поддержки бизнеса со стороны государства, за счет чего сохраняются невысокие ставки, и комфортным условиям кредитования. В основном финансирование берут на короткий срок и на цели, связанные с поддержанием операционной устойчивости по причине удлинения сроков поставок в текущих условиях геополитической неопределенности и экономической турбулентности", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента Продаж снизилась до уровня весны и снова оказала наибольшее влияние на снижение общего индекса. Ухудшились как фактические показатели, так и ожидания.

Доля МСБ, отметивших рост выручки в октябре, уменьшилась на 3% по сравнению с прошлым месяцем и составила 12%. Количество тех, кто заявил о ее сокращении, увеличилось на 4% и достигло 47%.

В ближайшие три месяца роста выручки ждет 19% опрошенных, что на 2% меньше, чем в сентябре, а ее снижения — 36%, что на 3% больше, чем месяцем ранее.

Компонента Кадров снизилась до 47,9 пунктов, что стало минимумом с мая "ковидного" 2020 года.

Доля респондентов, заявивших о найме новых сотрудников в отчетном периоде, снизилась на 3% и составила 8%, а доля тех, кто сказал о сокращениях, в октябре составила 21%, что больше на 5% по сравнению с сентябрем.

В будущем набирать персонал планируют только 14% опрошенных против 16% месяцем ранее, а количество тех, кто будет сокращать сотрудников, практически не изменилось и составило 9%.

Компонента Инвестиций осталась в зоне роста, однако продолжила отступать от исторического максимума, приблизившись к показателям ноября 2020 года.

Доля МСБ, инвестирующих в расширение бизнеса, снизилась на 7% и составила 14% — и это минимум с лета 2020 года. Количество респондентов, заявивших о сокращении расходов на инвестиции, увеличилось до 11%, что на 3% больше, чем месяцем ранее.

В ближайшие три месяца наращивать инвестиции будет 21% опрошенных МСБ, что на 4% меньше, чем в сентябре, а количество тех, кто планирует сокращать вложения в бизнес, практически не изменилось и составило 6%.

Компонента Кредитов в этом месяце снова единственная, сумевшая показать, пусть и символический, но рост. Ощутимо сократился неудовлетворенный спрос: доля тех, кто не смог получить кредит или был не уверен в его одобрении, упала до 11,3%, что является минимумом за все время наблюдений.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы бизнесов всех размеров снижались второй месяц подряд.

Более заметно упали индексы деловой активности малого и среднего бизнеса — наблюдался резкий откат всех компонент, кроме Кредитов.

Значение индекса микробизнеса продолжило стремиться к минимумам года, но более плавно благодаря большей устойчивости ожиданий в подсегменте в условиях спада деловой активности.

Индекс RSBI по видам деятельности

Наиболее уверенно себя чувствовали производственные предприятия — соответствующий подындекс остался в зоне роста, несколько снизившись, в основном за счет менее оптимистичного отношения к инвестициям и перехода к нейтральному уровню компоненты Кадры.

Индексы в торговле и секторе услуг начали указывать на выраженный спад деловой активности. Сектор услуг в октябре был наиболее пессимистичен в отношении будущих продаж.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1796 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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Новости

Назад. 22 ноября 2022
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