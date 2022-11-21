16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Ростовчане полюбили терапевтов: спрос на ДМС в Ростовской области вырос на 39%

Читали 16

С начала года в Ростовской области заметно вырос спрос на ДМС — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, число обращений от жителей региона к врачам в рамках добровольного медицинского страхования выросло на 39% по сравнению с прошлым годом. Пик спроса в 2022 году пришелся на май — 25% консультаций, реже всего ростовчане ходили к врачам в августе — 2%. Средняя стоимость полиса для корпоративного клиента — составляет 20 300 рублей.

Самыми востребованными специалистами по ДМС в Ростовской области являются терапевты — на них приходится до 19% обращений. В Топ-5 также входят неврологи (13%), отоларингологи (11%), акушер-гинекологи (10%) и офтальмологи (8%). Реже всего ростовчане обращаются по ДМС к педиатрам, пульманологам, психотерапевтам и диетологам.

Пик обращений к терапевтам в Ростовской области приходится на май, октябрь и ноябрь. К гинекологам ростовчанки чаще всего обращаются в феврале. Неврологические заболевания у жителей региона обычно обостряются в феврале и ноябре, а отоларингологические весной — в марте и апреле.

По оценкам ВСК, тщательнее всего за своим здоровьем следят ростовчане в возрасте 30-40 лет — 34% обращений к врачам по ДМС в 2022 году. На втором месте пациенты в возрасте 40-50 лет — 25%, на третьем — 50-60 лет, всего 17% обращений. А вот жители региона старше 60 лет и младше 30 посещают врачей реже, на них приходится суммарно не более 23% консультаций.

"ДМС является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов страхового рынка, в том числе и в Ростовской области. Для нас добровольное страхование является одним из наиболее приоритетных направлений. За 30 лет работы нам уже удалось достичь заметных успехов — Ростовский филиал стабильно входит в топ-3 страховщиков ДМС в регионе, доля компании на рынке составляет около 7%. Востребованность добровольного медицинского страхования сейчас обусловлена множеством причин — россияне в целом стали больше заботиться о собственном здоровье, а качество сервиса и медицинской помощи, подорожание платных услуг становятся решающими факторами в пользу ДМС", — отметил Сергей Колыванов, директор Ростовского филиала Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 21 ноября 2022
Ростовчане полюбили терапевтов: спрос на ДМС в Ростовской области вырос на 39%
Импортозамещение в действии: "Ростелеком" внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Медбрат детской больницы рассказал, как более 40 лет назад его спасли будущие коллеги

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой в Международный день недоношенного ребенка встретились врачи и родители с детьми, которые родились задолго до срока, – вес некоторых малышей составлял менее 1000 граммов. Благодаря профессиональной команде врачей, их самоотверженности, опыту, малыши живут и успешно развиваются.

Учительница из Тольятти перевела 1 млн руб. мошеннику

Поздно вечером 60-летней жительнице Тольятти, работающей учителем, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее денежными средствами, хранящимися на банковской карте, хотят завладеть мошенники.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В двух селах Самарской области будет запущен новый водопровод в рамках федерального проекта «Чистая вода»

В Красноармейском районе Самарской области завершается строительство группового водопровода для обеспечения чистой питьевой водой жителей двух сел – Колывань и Каменный Брод в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Он и она