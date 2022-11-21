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Импортозамещение в действии: "Ростелеком" внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов

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Общий центр обслуживания (ОЦО) "Ростелекома" внедрил российскую систему Sherpa RPA (Robotic Process Automation) компании "Шерпа Роботикс" для роботизации бизнес-процессов. Платформа позволит повысить экономическую эффективность и снизить зависимость рутинных процессов от риска человеческой ошибки во всех сферах деятельности компании: от HR до финансового блока.

"Ростелеком" с 2018 года использует программных роботов для минимизации ручных операций и повышения производительности труда сотрудников. За это время разработано 50 роботов, покрывающих рутинные операции больше 100 сотрудников, что позволило высвободить специалистов для более интеллектуальных задач. Ранее разработка велась на иностранной платформе UIPath.

"UIPath — мировой лидер в области роботизации, поэтому задача перехода на отечественную платформу стала для нас вызовом с точки зрения требований к функциональности и производительности новой системы. Сейчас мы видим, что с переходом на отечественное решение появились возможности не только заменить, но и расширить практику использования RPA на большее количество процессов и сотрудников", — рассказал заказчик проекта, главный бухгалтер "Ростелекома" Дмитрий Пересветов.

В "Ростелекоме" решением задач по роботизации занимается специальный центр компетенций, приоритетной задачей которого является поиск, внедрение и миграция с западного ПО на отечественное. Поэтому все созданные ранее роботы переведут на российское решение, что полностью соответствует политике импортозамещения, принятой в компании.

"Наша платформа полностью заменяет зарубежные платформы UIPath, Blue Prism, Automation Anywhere, Kryon по необходимому функционалу и технической реализуемости всех сценариев роботизации. Мы с первых дней разрабатывали нашу платформу как масштабируемую, отказоустойчивую и подходящую для крупных компаний, которым требуется продвинутый инструментарий для работы с RDP, Citrix, очередями и ресурсами в оркестраторе, многопоточностью, распознаванием структурированных и неструктурированных документов из сканов и фото, машинным обучением и искусственным интеллектом. Появление встроенных автоматизированных инструментов для конвертации роботов с западных платформ позволяет провести миграцию на отечественное решение еще быстрее", — прокомментировал генеральный директор "Шерпа Роботикс" Константин Артемьев.

"Наша команда совместно с "Шерпа Роботикс" в сжатые сроки развернула и настроила платформу, обучила сотрудников и провела опытную эксплуатацию. Всего через пять месяцев с начала сотрудничества платформа Sherpa RPA была внедрена и переведена в продуктивный режим. Теперь в ОЦО каждый сотрудник может установить и настроить робота для выполнения рутинных операций. У нас большие планы на последующее применение инструментов RPA, мы также рассчитываем привлечь к роботизации как можно больше направлений и сотрудников", — отметил вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов.

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Новости

Назад. 21 ноября 2022
Импортозамещение в действии: "Ростелеком" внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов

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