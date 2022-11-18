16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

По факту исчезновения подростка в Кинеле возбуждено уголовное дело об убийстве

Читали 27

В четверг, 17 ноября, стало известно, что по факту исчезновения 16-летнего молодого человека Следственным отделом СК РФ по городу Кинель возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 15 ноября примерно в 14 часов молодой человек вышел из здания образовательного учреждения, расположенного по ул. 27 Партсъезда в Кинеле, после чего его местонахождение остается неизвестным.

В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД России по Самарской области, а также участии волонтеров Поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области предпринимаются меры по установлению местонахождения несовершеннолетнего.

Следственное управление по Самарской области просит лиц, которым известна информация о месте нахождении пропавшего либо об обстоятельствах его исчезновения, обратиться в службу дежурных следователей следственного управления по телефону 8 (846) 332-20-93, либо в следственный отдел по городу Кинель следственного управления: 8-(84663)-6-20-52.

Версия для печати

Новости

Назад. 18 ноября 2022
По факту исчезновения подростка в Кинеле возбуждено уголовное дело об убийстве
Медбрат детской больницы рассказал, как более 40 лет назад его спасли будущие коллеги
В этом году в Самарской области перевыполнят план переселения граждан из аварийного жилья
Александр Солдатенков и Сергей Пиняев дебютировали за сборную России в матче против Таджикистана

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Медбрат детской больницы рассказал, как более 40 лет назад его спасли будущие коллеги

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой в Международный день недоношенного ребенка встретились врачи и родители с детьми, которые родились задолго до срока, – вес некоторых малышей составлял менее 1000 граммов. Благодаря профессиональной команде врачей, их самоотверженности, опыту, малыши живут и успешно развиваются.

Учительница из Тольятти перевела 1 млн руб. мошеннику

Поздно вечером 60-летней жительнице Тольятти, работающей учителем, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее денежными средствами, хранящимися на банковской карте, хотят завладеть мошенники.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В двух селах Самарской области будет запущен новый водопровод в рамках федерального проекта «Чистая вода»

В Красноармейском районе Самарской области завершается строительство группового водопровода для обеспечения чистой питьевой водой жителей двух сел – Колывань и Каменный Брод в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Он и она