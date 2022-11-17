ПСБ открыл первую школу для тестировщиков ПО

17.11.2022 16:03 Читали 17

ПСБ запустил новый пилотный проект — Школу функционального тестирования для перспективных специалистов в области ИТ. Первым городом, в котором в ближайшие три месяца пройдут обучение инженеры по тестированию программного обеспечения, стала Самара. По итогам обучения все слушатели школы, которые успешно сдадут итоговый тест и пройдут собеседование, будут зачислены в штат банка.

"ПСБ уделяет особое внимание развитию цифровых технологий и инноваций для укрепления банковского бизнеса. Банк постоянно внедряет лучшие практики ИТ-рынка, реализует новые высокотехнологичные проекты и находится в таком же непрерывном поиске лучших специалистов в свою команду. Так, для успешной реализации подобных проектов ежегодно банк расширяет штат минимум на 100 инженеров по тестированию программного обеспечения. Уверен, что такой образовательный проект как Школа функционального тестирования для банка станет той платформой, на которой мы будем растить собственные кадры, новых сотрудников с большим потенциалом в области высоких технологий. ИТ-специалисты Самары смогут прокачать в Школе свои навыки в профессии, в будущем же такая возможность может появиться и в других регионах", — рассказал Никита Шамрай, старший вице-президент — руководитель блока информационных технологий ПСБ.

Важная особенность обучения в новой Школе — ее практическая направленность. Участники решают задачи на основе примеров, которые используются реальными тестировщиками ПСБ в процессе работы. Курс проектирован так, чтобы он был максимально прикладным для будущих сотрудников банка. По итогам пилотного старта Школы в Самаре проект будет масштабирован и на другие российские регионы.